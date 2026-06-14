Η ΑΕΚ συνεχίζει την μεταγραφική της ενίσχυση, με την Μαρίνα Τσοχατζή, μια παίκτρια που έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της ομάδας να είναι η επόμενη κίνηση. Αναλυτικά η ανακοίνωση για την επιστροφή της 33χρονης πασαδόρου έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Μαρίνα Τσοχατζή. Η 33χρονη (17/07/1992) πασαδόρος, ύψους 1,78μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και επιστρέφει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Μαρίνα Τσοχατζή επιστρέφει για την 4η θητεία της με την κιτρινόμαυρη φανέλα, καθώς έχει αγωνιστεί τις σεζόν 2012-13, 2015-16 και τη διετία 2020-2022.

Μετά την αποχώρησή της από την ΑΕΚ το 2022, αγωνίστηκε σε ΑΟ Θήρας (2022-2024), Νέα Σαλαμίνα (2024-25, Κύπρος) και ΠΑΟΚ (2025-26)».

«Επιστρέφω με την ίδια δίψα για επιτυχίες»

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μαρίνα Τσοχατζή δήλωσε στο aek.gr: «Υπάρχουν επιστροφές που έχουν ξεχωριστή σημασία και για μένα η επιστροφή μου στην ΑΕΚ είναι μία από αυτές. Η ΑΕΚ δεν είναι μια άγνωστη ομάδα για μένα. Δημιούργησα πολύ δυνατές αναμνήσεις και ένιωσα τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για αυτόν τον τόσο μεγάλο Σύλλογο. Επιστρέφω με την ιδία δίψα για επιτυχίες. Η εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με έχει κάνει πιο ώριμη, πιο δυνατή και πιο έτοιμη να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις μιας ομάδας όπως η ΑΕΚ. Γνωρίζω το βάρος της φανέλας, τις προσδοκίες του κόσμου και την ευθύνη που τις συνοδεύει. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι υγεία και όλοι μαζί να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους μας και να κάνουμε υπερήφανη την οικογένεια της ΑΕΚ».

Μαρίνα, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια της ΑΕΚ!».