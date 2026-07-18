Σούπερ ενίσχυση με τη Φράγκου η ΑΕΚ

Σε μια σημαντική ενίσχυση προχώρησε η ΑΕΚ στην ομάδα χάντμπολ γυναικών, με την απόκτηση της Δέσποινας Φράγκου.

Η 27χρονη διεθνής παίκτρια που αγωνίζεται στη θέση της δεξιάς ίντερ, άφησε τη γειτονική Νέα Ιωνία και μετακόμισε στη Νέα Φιλαδέλφεια, για λογαριασμό της Ένωσης.

Η Φράγκου έρχεται να προστεθεί στις μεταγραφές της 28χρονης τερματοφύλακα, Αλίκης Μακρή, της 23χρονης Βάγιας Αμβροσιάδου (ίντερ, εξτρέμ) και της 30χρονης Βραζιλιάνας, Ταΐς Φέρμο (αριστερό εξτρέμ)

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Δέσποινα Φράγκου. Η 27χρονη αθλήτρια (18/05/1999) θα ενισχύσει το τμήμα χάντμπολ γυναικών του Συλλόγου.

Η Φράγκου είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα. Αγωνιζόταν επί σειρά ετών στον ΟΦΝ Ιωνίας, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει και τη φανέλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Γιαννιτσών.

Η Δέσποινα Φράγκου δήλωσε στο aek.gr: "Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που αποτελώ πλέον μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Ευχαριστώ τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ΟΦΝ Ιωνίας για τα οκτώ χρόνια που πέρασα στον σύλλογο. Είναι μια ομάδα που συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξή μου και θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Εύχομαι, πάνω απ’ όλα, να έχουμε μια χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς, και να τη συνδυάσουμε με πολλές επιτυχίες".

Δέσποινα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»



