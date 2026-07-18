Η ΑΕΚ δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι των μεταγραφών, με την Ένωση μετά το προπέρσινο νταμπλ που πήραν, να θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή. Τελευταίο απόκτημα των «κιτρινόμαυρων» είναι η Αγγελική Κουκουλάκη με την 21χρονη αριστερή μπακ να είναι μια εξαιρετική λύση για τα μετόπισθεν της ομάδας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Αγγελική Κουκουλάκη. Η 21χρονη διεθνής (01/03/2005), που αγωνίζεται ως αριστερό μπακ, υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Η Αγγελική Κουκουλάκη είναι μία από τις πιο ταλαντούχες αθλήτριες της γενιάς της. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τον ΟΦΗ, με τον οποίο αγωνίστηκε από μικρή ηλικία στην Α’ Εθνική. Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Οδυσσέα Μοσχάτου.

Έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια της Εθνικής Ομάδας.».

«Έρχομαι σε μια ομάδα με φιλοδοξίες και στόχο την κορυφή»

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Αγγελική Κουκουλάκη δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην ΑΕΚ. Έρχομαι σε μία ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες και στόχο την κορυφή».

Αγγελική, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».