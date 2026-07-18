Φοβερά και τρομερά πράγματα από την Κέιτλιν Κλαρκ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και δη στο WNBA, όπου σημειώνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Αυτή τη φορά έγραψε μία ακόμα σελίδα στο βιβλίο του καλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών στον πλανήτη υπογράφοντας τη νίκη των Ιντιάνα Φίβερ επί των Σιάτλ Στορμ με 110-107.

Συγκεκριμένα έγινε η πρώτη μπασκετμπολίστρια στο WNBA που είχε 45+ πόντους και 10+ ασίστ σ' ένα ματς. Στα 29 λεπτά που αγωνίστηκε πέτυχε 45 πόντους έχοντας 5/8 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 17/19 βολές, ενώ «γέμισε» επίσης την στατιστική της με δύο ριμπάουντ, 10 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 τάπες αλλά και 4 λάθη.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Έφτασε πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη παίκτρια τα 200 εύστοχα τρίποντα καθώς το κατάφερε ύστερα από 74 αγώνες, ξεπερνώντας τα 81 παιχνίδια της Κέιτι Σμιθ.