Αν και στόχος ήταν τη σεζόν που έρχεται η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού να αγωνιστεί στο Champions League κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και το σύνολο του Αλεσάντρο Κιαπίνι θα αγωνιστεί στο Challenge Cup.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο Champions League γιατί δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει γήπεδο που να πληροί της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για τη διοργάνωση του. Η έδρα της Γλυφάδας, η οποία αποτελεί μία από τις διαθέσιμες λύσεις, φιλοξενεί ήδη αρκετές ομάδες και το πρόγραμμα χρήσης της καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη μόνιμη διάθεσή της για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας.

Έτσι αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι νεοτέρας ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο Challenge Cup.