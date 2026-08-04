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Η αποστολή ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αθήνα με προορισμό τη Μπολόνια και από εκεί οδικώς στο Ούρμπινο, όπου θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη ομάδα της Ιταλίας και τη Σουηδία.

Στην Αθήνα παρέμειναν για να συνεχίσουν το πρόγραμμα αποκατάστασης των τραυματισμών τους η Σταματία Κυπαρίσση και η Έρρικα Γράβαρη.

Ο Απόστολος Οικονόμου θα έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω αθλήτριες:

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Ευαγγελία Τάνη.

Ακραίες: Γεωργίνα-Λούλα Αγγελοπούλου, Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Μαρία Κλέπκου.

Κεντρικές: Αριστέα Τοντάι, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου.

Διαγώνιες: Μάρθα Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.

Λίμπερο: Μαρτίνα Ξανθοπούλου, Γεωργίνα Αντωνακάκη.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

17.00: Ελλάδα – Σουηδία

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026

16.00: Ελλάδα – Ιταλία

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026

16.00: Ελλάδα – Σουηδία