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Πεντάντε: «Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τον Ολυμπιακό και να πετύχουμε πολλές νίκες»
04/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Πεντάντε: «Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τον Ολυμπιακό και να πετύχουμε πολλές νίκες»

Newsroom

Η Ισπανίδα φόργουορντ, Λόλα Πεντάντε έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και τόνισε πως θέλει να πετύχει πολλές νίκες με τις «ερυθρόλευκες».

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Στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται η Λόλα Πεντάντε. Η διεθνής Ισπανίδα φόργουορντ/σέντερ αφίχθη στη χώρα μας και δήλωσε ενθουσιασμένη για τη μεταγραφή της στον Ολυμπιακό, ενώ έδωσε το... σύνθημα για τη σεζόν 2026-27.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων» δήλωσε: «Γεια σας, φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να αγωνιστώ για εσάς, να νιώσω τη στήριξή σας και να πετύχουμε πολλές νίκες αυτή τη σεζόν μαζί».

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