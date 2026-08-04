WNBA: Ανακοίνωσε τη νέα ομάδα από το Κλίβελαντ

Μέσω ανακοίνωσης, το WNBA ανακοίνωσε τη νέα ομάδα που μπαίνει στη λίγκα.

Συγκεκριμένα οι Κλίβελαντ Σάιρενς είναι ο σύλλογος που θα εκπροσωπεί το Κλίβελαντ και θα μπει στο πρωτάθλημα από το καλοκαίρι του 2028.

Μάλιστα οι αγώνες τους θα γίνονται στο «Rocket Arena», εκεί που πραγματοποιούνται και οι αγώνες των Καβαλίρες.