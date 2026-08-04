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WNBA: Ανακοίνωσε τη νέα ομάδα από το Κλίβελαντ
04/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: Ανακοίνωσε τη νέα ομάδα από το Κλίβελαντ

Παναγιώτης Αρταβάνης

Νέα ομάδα στο WNBA, με τις Cleveland Sirens να είναι ο σύλλογος που θα εκπροσωπεί το Κλίβελαντ.

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Μέσω ανακοίνωσης, το WNBA ανακοίνωσε τη νέα ομάδα που μπαίνει στη λίγκα.

Συγκεκριμένα οι Κλίβελαντ Σάιρενς είναι ο σύλλογος που θα εκπροσωπεί το Κλίβελαντ και θα μπει στο πρωτάθλημα από το καλοκαίρι του 2028.

Μάλιστα οι αγώνες τους θα γίνονται στο «Rocket Arena», εκεί που πραγματοποιούνται και οι αγώνες των Καβαλίρες.

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