WNBA: Ανακοίνωσε τη νέα ομάδα από το Κλίβελαντ

Μέσω ανακοίνωσης, το WNBA ανακοίνωσε τη νέα ομάδα που μπαίνει στη λίγκα.
Συγκεκριμένα οι Κλίβελαντ Σάιρενς είναι ο σύλλογος που θα εκπροσωπεί το Κλίβελαντ και θα μπει στο πρωτάθλημα από το καλοκαίρι του 2028.
Μάλιστα οι αγώνες τους θα γίνονται στο «Rocket Arena», εκεί που πραγματοποιούνται και οι αγώνες των Καβαλίρες.
We are the Cleveland Sirens.— Cleveland Sirens (@clevelandwnba) August 4, 2026
This is HER story. This is HER voice. And the world is listening.#HEARTHECALL📢 pic.twitter.com/w8B3R8M7Of