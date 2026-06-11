Αφου ο Παναθηναϊκός πήρε τον τίτλο και επέστρεψε στην κορυφή, ετοιμάζει το την ομάδα για τη νέα σεζόν. Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο θέλουν να κρατήσουν τον κορμο της ομάδας που υπό τις οδηγίες του Αλεσάντρο Κιαπίνι πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Έτσι ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τη Μικάγια Γουάιτ. Έτσι τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα φοράει και τη νέα σεζόν, καθώς η Αμερικανίδα ακραία επιθετικός έβαλε την υπογραφή της σε νέο συμβόλαιο με το Τριφύλλι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μικάγια Γουάιτ για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η ακραία από τις ΗΠΑ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Μικάγια Γουάιτ σημείωσε τα εξής: «Είμαι χαρούμενη που θα αγωνιστώ για τον Παναθηναϊκό και τη νέα χρονιά. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε όσα πετύχαμε μαζί».