Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση του Ενές Καντέρ να βρεθεί από τη νέα σεζόν στο WNBA!

Θέση για το θέμα πήρε και ο Τζέισον Γουίλιαμς, πιο γνωστός και ως «White Chocolate» στο NBA από την εποχή που αγωνιζόταν σε Κινγκς, Γκρίζλις, Χιτ, Μάτζικ και ήταν από τους πιο «φαντεζί» point guards που πέρασαν ποτέ από τα παρκέ του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Μιλώντας σε podcast, ο Γουίλιαμς εξαπέλυσε επίθεση στον Ενές Καντέρ και στην θέλησή του να αγωνιστεί στο WNBA: «Τι σκ...ά κάνει, ρε φίλε; Σοβαρά τώρα. Γιατί θέλει να παίξει με γυναίκες; Γιατί χρειάζεται την προσοχή; Ας κάνει ένα podcast ή κάτι τέτοιο. Γιατί σκ...ά να θέλεις να παίξεις με κορίτσια;» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Δεν το καταλαβαίνω αυτό, φίλε. Το τελευταίο πράγμα που θέλω στη ζωή μου είναι η προσοχή. Αυτό είναι το τελευταίο. Δεν είμαι εδώ για την προσοχή. Αν δεν ήμουν εδώ μαζί με όλους εσάς, θα ήμουν ακόμα κάπου αλλού μιλώντας για τα ίδια πράγματα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Οπότε η προσοχή, αδερφέ; Θέλεις να παίξεις με κορίτσια, αδερφέ; Άντε φύγε από 'δω. Είσαι 2,08 μ. και 122 κιλά».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα