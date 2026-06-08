Μετά την αρχηγό Πέννυ Ρόγκα ο Παναθηναϊκός κράτησε και την Γιωργίνα Αντωνακάκη με τα δύο λίμπερο να φτιάχνουν ένα εξαιρετικό δίδυμο στην θέση αυτή. Θυμίζουμε πως οι «πράσινες» που φέτος επέστρεψαν στην κορυφή παίζουν με δύο λίμπερο.

Όταν ο αντίπαλος έχει σερβίς και αυτές υποδοχή είναι μέσα η Αντωνακάκη και όταν έχουν οι ίδιες σερβίς μέσα στην εξάδα είναι η Ρόγκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την παραμονή της Αντωνακάκη έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Γιωργίνα Αντωνακάκη στο τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η διεθνής λίμπερο θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

«Μια χρονιά με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες»

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Γιωργίνα Αντωνακάκη δήλωσε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα είμαι για άλλη μια χρονιά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε μαζί με τον προπονητή και τις συμπαίκτριές μου αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα και το σταφ για την εμπιστοσύνη τους, εύχομαι να έχουμε υγεία, μια πολύ καλή σεζόν, με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!».