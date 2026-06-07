Οικονόμου: «Πολύ θετικό το πρόσημο στο Όσιγιεκ»

Η εθνική ομάδα γυναικών έκανε το δύο στα δύο στο πρώτο τουρνουά του European League στο Όσιγιεκ, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στην Κροατία μετά το 3-0 απέναντι στη Λιθουανία.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου έκανε τη δική του ανάλυση πάνω στο παιχνίδι και στον απολογισμό για το διήμερο εστίασε στη σοβαρότητα που έδειξε η ομάδα του, αναμένοντας πλέον τις αναμετρήσεις με Κόσοβο και Πορτογαλία στη Λάρισα.

Ο κόουτς της εθνικής ομάδας είπε στην αρχική του τοποθέτηση: «Το παιχνίδι με τη Λιθουανία χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι αφορά σε πρώτο και μισό δεύτερο σετ όπου δεν πιέζουμε στο σέρβις, δεν είμαστε καλοί στο μπλοκ άμυνα και δεν δείχνουμε την ποιότητα που έχουμε σε σύγκριση με την αντίπαλό μας. Τους αφήνουμε να παίξουν στον ρυθμό τους και κερδίσαμε το πρώτο στις λεπτομέρειες γιατί είχαμε την ψυχραιμία και την ηρεμία να το πάρουμε. Αν το χάναμε, θα ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Από τα μέσα του δευτέρου σετ ελέγχουμε το παιχνίδι και φαίνεται η δυναμική μας, κάτι που είναι απόρροια δύο γεγονότων. Πνευματικά ίσως δεν ήμασταν στο 100% ή δεν είχαμε την ενέργεια που βγάλαμε με την Κροατία και επίσης, όπως είχαμε πει, ακόμα δεν έχουμε αγωνιστικό ρυθμό και δεν είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα. Το ότι παίξαμε ένα ματς χθες, βλέπαμε σετ με σετ ότι γινόμασταν καλύτεροι. Το ίδιο και σήμερα.

Μου άρεσε ότι στο τρίτο σετ όταν έγιναν αλλαγές, ότι τα κορίτσια έδειξαν σοβαρότητα και πως στο μέλλον μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό ροτέισον κι όχι επτά παίκτριες. Είναι μεγάλη διοργάνωση και όλες πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμες».

Παράλληλα, έκανε έναν σύντομο απολογισμό του διημέρου στο Όσιγιεκ και απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο για τα παιχνίδια με Κόσοβο και Πορτογαλία: «Το πρόσημο από το διήμερο ήταν πολύ θετικό γιατί αρχίσαμε με δύο νίκες, ειδικά απέναντι στην Κροατία στην έδρα της. Πέρυσι χάσαμε, φέτος κερδίσαμε. Η διαφορά ήταν πως πέρυσι η ομάδα έδωσε πάρα πολύ δύσκολα ματς μέσω της διοργάνωσης και του παγκοσμίου που πήγαμε οπότε η ομάδα έχει περισσότερες παραστάσεις και μπορεί να αντεπεξέρχεται σε δύσκολες καταστάσεις. Είμαι θετικός, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά και να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πετύχουμε τον στόχο μας, να βρεθούμε στην τετράδα.

Περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο στη Λάρισα, ξέρουμε ότι η επαρχία αγκαλιάζει το βόλεϊ και ειδικά στη Λάρισα όπου έγινε και το Allwyn Final Four του Κυπέλλου ανδρών. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς αντιπάλους. Το Κόσοβο είναι χαμηλής δυναμικότητας αλλά πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένη, η δε Πορτογαλία είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και καλοί σωματικά και πνευματικά για να κάνουμε στο τέλος τον απολογισμό μας».

Ευαγγελία Τάνη: «Να μείνουμε προσηλωμένες, είμαστε καινούργια ομάδα»

Η πασαδόρος της εθνικής ομάδας, Ευαγγελία Τάνη, δήλωσε: «Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη η σημερινή, όπως και η χθεσινή γιατί κερδίσαμε καθαρά εκτός έδρας δύο παιχνίδια. Κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα στη φετινή διοργάνωση. Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένες γιατί ακολουθούν δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα και θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο της πρόκρισης στην τελική φάση. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και είναι λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, θεωρώ ότι μπορούμε να ξεκινάμε πιο δυναμικά. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε πολύ καλό κλίμα και πιστεύω πως θα δουλέψουμε ακόμα καλύτερα την επικοινωνία μας και το μπλοκ άμυνα. Είναι τιμή όλων μας να είμαστε εδώ και δίνω τον καλύτερο εαυτό μου όταν με χρειάζεται ο προπονητής μου».

Μαρία Καραμπάση: «Ύψιστη τιμή και όνειρο ζωής η εθνική ομάδα, ανταμείβονται οι κόποι μας»

Από την πλευρά της, η Μαρία Καραμπάση που έκανε το ντεμπούτο της με το εθνόσημο, ανέφερε: «Οι δύο αυτές νίκες είναι πολύ σημαντικές για την πορεία μας στη διοργάνωση και αποτελούν την ανταμοιβή της σκληρής δουλειάς που έχουμε κάνει όλες μαζί από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας. Είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά γνωρίζουμε ότι η συνέχεια απαιτεί την ίδια συγκέντρωση και προσπάθεια, γι’ αυτό και από την επόμενη κιόλας εβδομάδα επιστρέφουμε στη δουλειά, με στόχο να διατηρήσουμε τα θετικά αποτελέσματα. Όσο για το ντεμπούτο μου με την εθνική Ελλάδας, είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα. Το να φοράς το εθνόσημο και να εκπροσωπείς τη χώρα σου είναι η ύψιστη τιμή για κάθε αθλητή και ένα όνειρο ζωής που είχα από μικρή. Νιώθω μεγάλη περηφάνια και ευγνωμοσύνη για αυτή την ευκαιρία και θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα!».