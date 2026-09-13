Με τον Μάριο Ηλιόπουλο να έχει δραστηριοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ερασιτεχνική, πολλά είναι τα τμήματα που έχουν κάνει σημαντικές κινήσεις. Το βόλεϊ γυναικών είναι ένα από αυτά, με τις «κιτρινόμαυρες» να κάνουν ακόμα μία εξαιρετική μεταγραφή. Συγκεκριμένα απέκτησαν την 30χρονη Περουβιανή ακραία, Άνχελα Λέιβα Τάγλε, μια παίκτρια με παραστάσεις σε μεγάλα πρωταθλήματα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Άνχελα Λέιβα Τάγλε. Η 30χρονη (22/11/1996) διεθνής Περουβιανή ακραία, ύψους 1.84μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Άνχελα Λέιβα Τάγλε για 7 χρόνια αγωνιζόταν στο Πανεπιστήμιο του Σαν Μαρτίν (2010-2017), κατακτώντας 3 Πρωταθλήματα Περού. Την διετία 2017-2019 αγωνίστηκε στην βραζιλιάνικη Οsasco/Audax, φτάνοντας στην κατάκτηση 1 Κυπέλλου, ενώ την επόμενη χρονιά (2019-20) ταξίδεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της PTT Spor. Τη σεζόν 2020-21 φόρεσε τη φανέλα της ρωσικής Yenisey Krasnoyarsk και στη συνέχεια αυτή της Béziers Volley (Γαλλία). Για δύο χρόνια (2022-2024) αγωνίστηκε στην τουρκική Cukurova Belediyesi Spor Kulübü και ακολούθησαν Büyükşehir (2024-25) και Besiktas (2025-26).

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Περού, ενώ πέρασε και από όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες της χώρας της. Έχει κατακτήσει ένα Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα Κ18, το χρυσό μετάλλιο στους Μπολιβαριανούς Αγώνες Κ23 και το χρυσό μετάλλιο στο Final Four Κ20.

Άνχελα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».