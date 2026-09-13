Έλενα Ριμπάκινα: Η «Ice Queen» που κατέκτησε τα πάντα στη Νέα Υόρκη

Η Έλενα Ριμπάκινα στην κυριολεξία πήγε στη Nέα Υόρκη και τα σήκωσε όλα. Με την πρόκριση στα ημιτελικά του US Open εξασφάλισε για πρώτη φορά το Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, ρίχνοντας από εκεί την Αρίνα Σαμπαλένκα και μετά νικώντας τη Λευκορωσίδα στον τελικό, σταμάτησε την πορεία της σε ένα τρίτο διαδοχικό τίτλο.

H Ριμπάκινα στις εγκαταστάσεις του Flushing Meadows έγινε για πρώτη φορά πρωταθλήτρια στο US Open, έκανε δικό της το Νο.1 στο παγκόσμιο ranking, όμως δεν την είδαμε να πανηγυρίζει σαν τρελή, να χοροπηδά και άλλα διάφορα.

Ήρεμα πράγματα, για ένα κορίτσι που είτε λόγω εσωστρέφειας, είτε λόγω επιλογής κινείται, ζει και διαπρέπει στο άθλημα μακριά από ακραίες -πολλές φορές- αντιδράσεις. Για τον πράο χαρακτήρα που δείχνει στα κορτ και στη δημόσια ζωή της, πήρε και το παρατσούκλι ««Ice Queen».

The champion under the lights 📷 pic.twitter.com/Ev39p5dhxJ — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Γεννημένη στη Μόσχα τον Ιούνιο του 1999, η Ριμπάκινα από το 2018 αγωνίζεται για τη χώρα καταγωγής του πατέρα της το Καζακστάν. Εκεί βρήκε την οικονομική στήριξη για να αφοσιωθεί απόλυτα στο τένις, κάτι που δεν συνέβη με τη ρωσική ομοσπονδία.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και έφερε την αλλαγή υπηκοότητας ήταν πριν από 10 χρόνια στα γήπεδα του US Open, όταν σε αγώνα για την κατηγορία τζούνιορ η Ριμπάκινα είχε λιποθυμικό επεισόδιο εξ αιτίας χαμηλών επιπέδων αιμοσφαιρίνης.

Με το πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε σε μια σπουδαία πρωταθλήτρια, η σχέση της με τον Κροάτη τεχνικό Στέφανο Βουκόφ πέρασε μέσα από μύρια κύματα, όμως βρέθηκαν οι ισορροπίες και σήμερα η Έλενα Ριμπάκινα απολαμβάνει τις στιγμές δόξας, πάντα σε κουλ ρυθμούς.

«Θα χορέψεις όλη τη νύχτα, θα μεθύσεις;»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον τελικό δημοσιογράφος δεν άφησε την ευκαιρία να τη ρωτήσει: «Πώς θα γιορτάσεις, θα χορέψεις όλη τη νύχτα, θα μεθύσεις, τι θα κάνεις;».

Και η Ριμπάκινα απλά απάντησε: «Με φίλους, με την ομάδα σίγουρα. Έχουν βοηθήσει τόσο πολύ που πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνουμε ακόμα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ διασκεδαστικό».

Elena Rybakina was asked how she’ll celebrate winning the U.S. Open



“How will you celebrate? Dance all night? Get drunk? What will you do?” 😭😭😭😭



Elena: “With friends… With the team for sure. They’ve been helping out so much that I actually don’t know what we’re gonna do… pic.twitter.com/JOlVt5JVsB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026

«Μια φορά το χρόνο ακόμη και ένα ραβδί πυροβολεί»

Μέσα στο κορτ είναι ένα ξεχωριστό προϊόν για την WTA, αλλά έξω από αυτά η Ριμπάκινα δεν είναι ο εκρηκτικός κι εξωστρεφής χαρακτήρας που θα ήθελε το σύστημα.

Όπως για παράδειγμα η Αρίνα Σαμπαλένκα. Έρχεται στη μνήμη μας το καρφί που πέταξε η Λευκορωσίδα, για τη Σαμπαλένκα, μετά την ήττα της στα WTA Finals στο Ριάντ τον περασμένο Νοέμβριο.

Τότε ο τηλεοπτικός φακός είχε πιάσει τη Σαμπαλένκα να λέει μια ρωσική παροιμία: «Μια φορά το χρόνο ακόμη και ένα ραβδί πυροβολεί». Μόνο που για την ίδια ακολούθησαν οι ήττες στον τελικό του Australian Open και τώρα στο US Open. Τέλος πάντων.

Not cool, Aryna Sabalenka. Not cool.



After losing to Elena Rybakina in Riyadh, Sabalenka used a Russian saying: "Once a year even a stick shoots." pic.twitter.com/maJL64tTua — rybafan (@rybafan) November 9, 2025

O φίλαθλος κόσμος, αυτός που παρακολουθεί πιο στενά το τένις, πολλές φορές απορεί για το πώς δέχεται η Ριμπάκινα τις μεγάλες επιτυχίες της.

Λες και δεν έχει συναισθήματα ή δεν θέλει να τα εκφράσει, όμως έστω και για μια φορά είδαμε το άλλο πρόσωπό της.

Ήταν μετά τον πρώτο της Grans Slam τίτλο στο Wimbledon το 2022, όταν ρωτήθηκε για το πώς θα αισθάνονται οι γονείς της κι εκεί δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

"They would be super proud" 😊



Elena Rybakina was asked how her parents would react to her being crowned Wimbledon champion#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/HOKUL4pFfQ July 9, 2022

Ο τραυματισμός στο Σινσινάτι και οι αμφιβολίες

H χρονιά άρχισε ιδανικά για τη Ριμπάκινα με τον τίτλο στο Australian Open και τη νίκη επί της Αρίνα Σαμπαλένκα στα τρία σετ στον τελικό, στη συνέχεια ήταν φιναλίστ στο Indian Wells και ημιφιναλίστ στο Miami Open, με ισάριθμες ήττες, από ποια άλλη, τη Σαμπαλένκα.

Άρχισε τη χωμάτινη περίοδο με τον τίτλο στο 500άρι WTA της Στουτγάρδης, φθάνοντας στους 14 στην καριέρα της, όμως ακολούθησαν τα σκαμπανεβάσματα, τα κακά αποτελέσματα (αποκλεισμός στον 2ο γύρο στο Roland Garros, αποκλεισμός στον 3ο γύρο στο Wimbledon), αλλά πάνω από όλα ο τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα στις 20 Αυγούστου, στον προημιτελικό με την Ίγκα Σβιόντεκ στο WTA 1000 στο Σινσινάτι.

Ήταν οι στιγμές αμφιβολίας για τον αν θα προλάβαινε να αγωνιστεί στο US Open κι όμως 23 μέρες αργότερα η Ριμπάκινα γινόταν πρωταθλήτρια στη Νέα Υόρκη.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Με κάποιο τρόπο, μέρα με τη μέρα, προσπαθούσαμε με την ομάδα μου να βρούμε τρόπο να προσαρμοστούμε σε όλες τις προκλήσεις με τις οποίες ξυπνούσα καθημερινά, δεν είχα πιάσει τη ρακέτα μου μέχρι μια βδομάδα πριν από το τουρνουά.

Δεν ήξερα πραγματικά πώς θα είναι μέρα με τη μέρα. Φθάσαμε στη Νέα Υόρκη, κάναμε μαγνητική τομογραφία, έπρεπε να μιλήσουμε με πολλούς γιατρούς για να πάρουμε μια γνώμη για το τι πρέπει να κάνουμε.

Με μόλις τέσσερις μέρες προπόνησης, πολλή πίστη στον εαυτό σου και μιλώντας με την ομάδα ασταμάτητα για την τακτική, προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Όλα πήγαν όπως τα ήθελα, απλά είμαι σοκαρισμένη» δήλωσε μετά τον θρίαμβό της της η Ριμπάκινα.