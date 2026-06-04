Στη Γαλλία για λογαριασμό της ομάδας των Καννών μετακομίζει η Ευφροσύνη Αλεξάκου.Να θυμίσουμε πως η Ελληνίδα ακραία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 άνηκε στον Πανιώνιο ενώ από τον Ιανούαριο του 2026 πήγε του ΖΑΟΝ, με τον οποίο έλαβε και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μας θα μπορεί να βασίζεται την επόμενη σεζόν στην εμπειρία και το ταλέντο της Εφροσύνη Αλεξάκου.

Η διεθνής Ελληνίδα έχει μια πλούσια πορεία ανάμεσα στη χώρα της, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κύπρο. Η 1,82 μ. ακραία/διαγώνια επιθετικός ξεχώρισε ιδιαίτερα με την ομάδα του Πανεπιστημίου St. John’s, όπου αναδείχθηκε «Παίκτρια της Χρονιάς» της περιφέρειας BIG EAST, πριν συνεχίσει την επαγγελματική της καριέρα σε υψηλό επίπεδο.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και έμπειρη αθλήτρια, η οποία θα ενισχύσει το ρόστερ μας χάρη στα τεχνικά της προσόντα, την επιθετική της ισχύ και την εξοικείωσή της με το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Καλώς ήρθες Εφροσύνη!»