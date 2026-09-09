Η Μάικα Γκαρσία «τιμωρήθηκε» από τη Σαμπαντέλ, επειδή έγινε μητέρα!

Η Μάικα Γκαρσία αποτελεί για την ισπανική γυναικεία υδατοσφαίριση μια αθλήτρια - τοτέμ. Μαζί με τη δική μας Αλεξάνδρα Ασημάκη αποτέλεσαν στην παράλληλη πορεία τους το κορυφαίες φουνταριστές στον κόσμο.



Περνώντας όλη τη ζωή της στη Σαμπαντέλ και δεν είναι μεταφορικό, αλλά πραγματικό, η Μάικα Γκαρσία έχτισε μια καριέρα που ελάχιστες παίκτριες έχουν ζήσει.

Βούτηξε στις πισίνες των εγκαταστάσεων στη Σαμπαντέλ από την ηλικία τεσσάρων ετών το 1990 κι έμεινε σε αυτή 32 χρόνια! Μέσα στους αναρίθμητους τίτλους τη κατέκτησε επτά φορές το Champions League, μέλος μιας «χρυσής» τετράδας της καταλανικής ομάδας, που έγραψε ιστορία.

Μαζί με την τερματοφύλακα Λάουρα Έστερ, τη Ματίλντ Ορτίθ και την Τζούντιθ Φόρκα, η 35χρονη Μάικα Γκαρσία από το 2011 μέχρι το 2024 έγιναν επτά φορές πρωταθλήτριες Ευρώπης με τη Σαμπαντέλ, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ που είχαν οι Ιταλίδες, Τάνια Ντι Μάριο και Σίλβια Μποσούρτζι με την Οριτσόντε Κατάνια.

Η Μάικα Γκαρσία τον Αύγουστο του 2024 ευτύχησε να φθάσει στην ύψιστη αθλητική επιτυχία, να φορέσει στο στήθος της το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, που ήρθε μετά τα ασημένια στο Λονδίνο το 2012 και στο Τόκιο το 2021.

Μετά αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από το πόλο, για να γίνει μητέρα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι κι αυτό αποδείχθηκε «λάθος» στην επαγγελματική της σχέση με τη Σαμπαντέλ.

Η παίκτρια ονειρευόταν να επιστρέψει για άλλη μια χρονιά και να ολοκληρώσει την αθλητική της καριέρα στην ομάδα της καρδιάς της. Αντί αυτού η Σαμπαντέλ δεν ήταν σύμφωνη σε αυτή την προοπτική, με το Μάικα Γκαρσία να υπογράφει στην άλλη σπουδαία ομάδα της Καταλωνίας, τη Σαντ Αντρέου.

«Φεύγω περήφανη για όσα καταφέραμε, αλλά φεύγω και ως μητέρα»

Όμως το μεγάλο θέμα είναι πώς αντιμετωπίστηκε από την ισπανική ομάδα μια παίκτρια-μητέρα.

«Από τότε που ήμουν τεσσάρων ετών, η Σαμπαντέλ ήταν το σπίτι μου. Εδώ έμαθα να κολυμπάω, να αγωνίζομαι, να κερδίζω και να χάνω. Μετά έγινα μητέρα, ο σύλλογος γνώριζε την επιθυμία μου να συνεχίσω να αγωνίζομαι, εξισορροπώντας τη ζωή μου ως μητέρα και ως αθλήτρια. Ωστόσο, αποφάσισαν ότι η καριέρα μου στην ομάδα δεν μπορούσε να συνεχιστεί.

Δεν συμφωνώ με τον τρόπο που το χειρίστηκαν, έπειτα από τόσα χρόνια αφοσίωσης, σκληρής δουλειάς και δέσμευσης, ήλπιζα να μπορέσω να ολοκληρώσω την επαγγελματική μου καριέρα στη Σαμπαντέλ.

Δεν τα γράφω από αγανάκτηση, αλλά από θλίψη που πρέπει να κλείσω ένα κεφάλαιο που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα τελείωνε έτσι. Φεύγω περήφανη για όσα καταφέραμε, αλλά φεύγω και ως μητέρα και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος όλων αυτών. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι το να έχω μια κόρη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της καριέρας στο Σαμπαντέλ με αυτόν τον τρόπο»» σημείωσε σε ανάρτησή της η Μάικα Γκαρσία.

Tο αξιοσημείωτο είναι ότι η συνοδοιπόρος της Τζούντιθ Φόρκα έγινε επίσης μητέρα, λίγους μήνες πριν από την συμπαίκτριά της κι αυτές οι εγκυμοσύνες οδήγησαν τη διοίκηση της Σαμπαντέλ να ζητήσει αλλαγή στους κανονισμούς, μη καλύπτοντας τις παίκτριες στην περίοδο μητρότητας και στη συνέχεια στην επιστροφή τους στο σύλλογο.

«Το μέτρο που επιτρέπει στις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες να καταψύχουν τα ωάριά τους έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο το ζήτημα της μητρότητας και του αθλητισμού. Είναι ένα εργαλείο για να αποφασίζει κανείς ελεύθερα πότε να γίνει μητέρα ή ένας τρόπος να το αναβάλει» σχολίασε η Μάικα Γκαρσία σε συνέντευξή της.

Στην Ισπανία η ολυμπιονίκης της συγχρονισμένης κολύμβησης, Όνα Καρμπονέλ, προεδρεύει στην Επιτροπή Μητρότητας και Αθλητισμού της Ισπανικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση, την παροχή καθοδήγησης και τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην υποστήριξη των αθλητριών κατά την περίοδο της μητρότητας. Όμως παρότι έχουν γίνει βήματα προόδου, η περίπτωση της Μάικα Γκαρσία πως υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος.



