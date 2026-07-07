Την περσινή χρονιά ο Πανιώνιος στην πρώτη του Ευρωπαϊκή συμμετοχή κατάφερε να φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά του Challenge Cup. Φέτος η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατακτώντας το Κύπελλο πήρε το εισιτήριο για το CEV Cup και δήλωσε κανονικά εκεί συμμετοχή θέλοντας να καταφέρει να διακριθεί σε μια πιο δυνατή διοργάνωση.

Τα κορίτσια του Γιουνούς Οτσάλ έμαθαν τις πιθανές αντιπάλους τους, από τις οποίες ξεχωρίζει η Κιέρι από την Ιταλία, η Στουτγάρδη από την Γερμανία και η Μπιέλσκο Μπιάλα από Πολωνία, ενώ δυνατή και με πολλές παραστάσεις είναι και η Άλμπα Μπλαζ από την Ρουμανία.

Αναλυτικά οι ομάδες που συμμετέχουν στο CEV Cup γυναικών:

Ούντεγκεμ (Βέλγιο)

Ριμπόλα Καστέλα (Κροατία)

Λίμπερετς, Φρίντεκ-Μίστεκ (Τσεχία)

Λας Πάλμας, Γκραν Κανάρια (Ισπανία)

Κουόπιο (Φινλανδία)

Νανσί, Κάννες (Γαλλία)

Στουτγκάρδη, Σβέριν (Γερμανία)

Πανιώνιος (Ελλάδα)

Μπεκεσκάμπα, Κάποσβαρ (Ουγγαρία)

Κιέρι (Ιταλία)

Μπιέλσκο Μπιάλα (Πολωνία)

Άλμπα Μπλαζ, Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Ζοκ, Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Νόιχατελ (Ελβετία)

Ζερέν Σπορ (Τουρκία)

Το πρόγραμμα του CEV Cup γυναικών

Η ευρωπαϊκή διαδρομή ξεκινά στα τέλη Οκτωβρίου, με τη φάση των «64» να διεξάγεται στις 27-29 Οκτωβρίου και 3-5 Νοεμβρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Φάση «64»: 27-29 Οκτωβρίου & 3-5 Νοεμβρίου

Φάση «32»: 24-26 Νοεμβρίου & 1-3 Δεκεμβρίου

Φάση «16»: 15-17 Δεκεμβρίου & 12-14 Ιανουαρίου

Play offs: 26-28 Ιανουαρίου & 2-4 Φεβρουαρίου

Προημιτελικοί: 16-18 Φεβρουαρίου & 23-25 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί: 9-11 Μαρτίου & 16-18 Μαρτίου

Τελικοί: 31 Μαρτίου & 7 Απριλίου

Νέα δεδομένα στις ευρωπαϊκές «μονομαχίες»

Η φετινή σεζόν φέρνει μια σημαντική αλλαγή σε όλες τις διοργανώσεις της CEV, καθώς στα νοκ άουτ παιχνίδια δεν θα μετρά πλέον το συνολικό σκορ των δύο αναμετρήσεων, αλλά αποκλειστικά οι νίκες.

Αυτό σημαίνει πως για την πρόκριση απαιτούνται δύο νίκες στα παιχνίδια εντός και εκτός έδρας. Σε περίπτωση που οι δύο ομάδες μοιραστούν τις νίκες τους, ανεξάρτητα από το σκορ των αγώνων, η πρόκριση θα κριθεί στο «χρυσό σετ» των 15 πόντων, το οποίο θα διεξάγεται μετά τον επαναληπτικό αγώνα.

Ο Πανιώνιος Betsson ετοιμάζεται πλέον για μια ακόμα ιστορική πρόκληση. Η παρουσία του στο CEV Cup αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον σύλλογο και το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, με τις «κυανέρυθρες» να θέλουν να συνδυάσουν την ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα με ανταγωνιστικές εμφανίσεις και μεγάλες στιγμές στο διεθνές προσκήνιο.