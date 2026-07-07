Η πολυτιμότερη παίκτρια του φετινού Final-4 στο Champions League γυναικών στο πόλο θα παραμείνει γι' ακόμη μία χρονιά στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκες» υπέγραψαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με την Άμπι Άντριους, γνωστοποιώντας το μέσω ανακοίνωσης.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αμπι Αντριους. Η διεθνής Αυστραλή περιφερειακή υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Αμπι Αντριους:

"Ειλικρινά, στην αρχή της περσινής χρονιάς, πίστευα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μου σεζόν στην Ευρώπη. Ωστόσο, καθώς η σεζόν περνούσε, συνειδητοποίησα ότι με αυτή την απίστευτη ομάδα ανθρώπων γύρω μου, είχα ερωτευτεί ξανά την υδατοσφαίριση και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φύγω από τον Ολυμπιακό. Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέλος αυτού του απίστευτου συλλόγου και που θα παραμείνω εδώ για τη σεζόν 2026-27. Ανυπομονώ ήδη για το τι μπορούμε να κάνουμε και τη νέα σεζόν"».