1 εκατ. δολάρια και υπερθέαμα: Το νέο μεγάλο τουρνουά του NCAA

Τέσσερα από τα πιο δυνάτα ονόματα του κολεγιακού βόλεϊ στις ΗΠΑ ετοιμάζονται να ανοίξουν τη σεζόν με τρόπο... μαγικό, καθώς θα διεξαχθεί τουρνουά με έπαθλο 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο λόγος για τις Nebraska Cornhuskers, Penn State Nittany Lions, Florida Gators και SMU Mustangs που μπαίνουν στο πρώτο «Spikes Under the Lights», μια διοργάνωση που από την πρώτη της κιόλας χρονιά δείχνει ότι δεν θέλει να είναι απλά ένα ακόμη τουρνουά. Η δράση θα στηθεί μέσα στο επιβλητικό AT&T Stadium στο Τέξας, ένα γήπεδο που κανονικά γεμίζει με NFL και αυτή τη φορά θα φιλοξενήσει βόλεϊ μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Η Nebraska Cornhuskers μπαίνει ξανά στο επίκεντρο, κουβαλώντας τη φήμη μιας ομάδας που έχει ήδη σπάσει τα όρια του αθλήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν λίγα χρόνια έφτασε σε ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης, με πάνω από 92.000 φιλάθλους σε έναν αγώνα , κάτι που άλλαξε για πάντα το πώς βλέπουν το βόλεϊ γυναικών στις ΗΠΑ. Στις 27 Αυγούστου, όλα θα κριθούν σε μία μέρα: δύο ημιτελικοί και ένας τελικός, όλοι σε μορφή best of three.

Πίσω από το project βρίσκονται μεγάλες εταιρείες αθλητικής παραγωγής που θέλουν να δώσουν στη διοργάνωση τηλεοπτικό χαρακτήρα αντίστοιχο με μεγάλα event. Και μαζί έρχεται και το νέο δεδομένο του κολεγιακού αθλητισμού: το NIL, που δίνει πλέον και οικονομική διάσταση σε αυτό που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν καθαρά ερασιτεχνικό επίπεδο.

