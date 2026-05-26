Η Κατερίνα Στεφανίδη για 13η φορά στο Filothei Women Gala



Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 κορυφαίες αθλήτριες από Ελλάδα και εξωτερικό θα συγκεντρωθούν στο Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης “Σ. Κυριακίδης” για το 27ο Filothei Women Gala. Ανάμεσά τους και η κορυφαία όλων των εποχών στο ελληνικό επί κοντώ.



Η Κατερίνα Στεφανίδη, χρυσή Ολυμπιονίκης και Παγκόσμια πρωταθλήτρια, επιστρέφει στο γκαλά για 13η χρονιά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε πρώτη φορά στο μίτινγκ το 2003, όταν ήταν μόλις 13 ετών, και έκτοτε έχει τιμήσει με την παρουσία της τον αγώνα πολλάκις. Κορυφαία της στιγμή ήταν το 2016 όταν στο Filothei Women Gala είχε κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου με 4.86μ και την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, λίγο καιρό πριν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Αξίζει να αναφέρουμε πως το ρεκόρ αυτό κράτησε μόνο έναν χρόνο, αφού το 2017 ξεπέρασε τα 4.91μ (πανελλήνιο ρεκόρ, Νο8 όλων των εποχών παγκοσμίως)



Έκτοτε, η Στεφανίδη επιλέγει συχνά το μίτινγκ που διοργανώνει ο σύλλογός της (ΑΟ Φιλοθέης) και έτσι και φέτος θα επιδιώξει να δώσει έναν δυνατό αγώνα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί στο μίτινγκ με… δύο προπονητές αφού η ίδια αγωνίζεται ως μανούλα πλέον, με τον γιο της να μη χάνει κανέναν αγώνα της. Ο σύζυγός της και προπονητής της, Μίτσελ Κρίερ, της δίνει προπονητικές οδηγίες κρατώντας στην αγκαλιά του και τον γιο τους, δημιουργώντας το πιο γλυκό σκηνικό.



Η Στεφανίδη έχει ήδη κάνει την πρεμιέρα της στη σεζόν, έχοντας φετινό ρεκόρ 4.37μ ενώ στη Φιλοθέη θα επιδιώξει να το βελτιώσει και, φυσικά, θα διεκδικήσει μία ακόμη νίκη στο μίτινγκ.



Στον ίδιο αγώνα θα συμμετάσχουν και οι Πασκάλ Στόκλιν από την Ελβετία, με ατομικό ρεκόρ 4.60μ, η Ισπανίδα Μόνικα Κλεμέντε με ρεκόρ 4.46μ, οι Πολωνές Μάγια Σαμότ και Κάσια Μίρεκ (ατομικό 4.35μ αμφότερες) αλλά και η Τουρκάλα Ντεμέτ Παρλάκ (4.33μ).



Φυσικά, δεν θα λείψουν και οι Ελληνικές παρουσίες με την Αριάδνη Αδαμοπούλου (4.52μ) να κυνηγά τα άλματα πάνω από τα 4.50μ ενώ τις μεγάλες πτήσεις θα διεκδικήσει και η νεαρή Αναστασία Μπουμπουλίδη (4.30μ). Τη δυνατή ελληνική εκπροσώπηση συμπληρώνουν η Μυρτώ Κασσωτάκη (4.25μ) και η Μιλένα Ποστίκα (4.00μ).



Το μίτινγκ ανήκει στη σειρά World Athletics Continental Tour (Bronze). Διοργανώνεται από τον ΑΟ Φιλοθέης, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και υποστηρικτή τον ΣΕΓΑΣ. Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και της πρωτοβουλίας Make Place for One More Woman.



Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των χορηγών με τη συμμετοχή της εταιρείας γυναικείων ειδών Μέγα, της Ideal Standard, καθώς και της Adidas ως υποστηρικτή. Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ και το Gazzetta Women.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και το κανάλι της European Athletics, για όσους/ες παρακολουθούν από το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

17:45 - Τριπλούν

18:30 - Επί Κοντώ

18:45 - Ύψος

18:50 - Μήκος

19:10 - 50μ. (αγώνας κοριτσιών ΑΟΦ)

