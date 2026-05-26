Δεν σταματά την ενίσχυση του ο Αθηναϊκός μετά την απόκτηση της Μαριέλλα Φασούλα και της Τζούλι Βανλού. Η ομάδα του Βύρωνα ανακοίνωσε την απόκτηση και της Καμίλε Νατσιτσκάιτε.

Αγωνιζόταν την προηγούμενη σεζόν στην Kibirkstis με την οποία έπαιξε στα προκριματικά της Euroleague και στο EuroCup, ενώ στην σπουδαία της καριέρα έχει κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο EuroCup το 2023 με την Γαλατασαράι και την τρίτη στην Euroleague το 2016 ως μέλος της Φενερμπαχτσέ. Έχει αναδειχθεί τρεις φορές καλύτερη παίκτρια στην Λιθουανία.

Τη σεζόν που πέρασε, είχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 18.5 πόντους, δύο ριμπάουντ και 2.9 ασίστ μέσο όρο με 49% στο τρίποντο, ενώ στις εγχώριες διοργανώσεις είχε 13.6 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 46% στο τρίποντο.

Πέντε ονόματα, μια τεράστια καριέρα, μια σπουδαία παίκτρια. Ο Αθηναϊκός Qualco ολοκλήρωσε μια μεταγραφή on target!

Το όνομά της το ιδανικό για να ξεμείνεις από φωνήεντα (gallery)! Η ικανότητά της στο σουτ, ιδανική για να τα χρησιμοποιήσεις όλα. Η φήμη της ιδανική για να γνωρίζεις τι περιμένεις στο γήπεδο και η διοικούσα επιτροπή του Αθηναϊκού Qualco με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την απόκτηση της Kamile Nacickaite-Van Der Horst (36χρ., 1μ.82), η οποία έρχεται να ενισχύσει με την ποιότητα και την εμπειρία της την ομάδα μας στην προσπάθεια που θα κάνει για την εκπλήρωση των στόχων της!

Η Kamile Nacickaite-Van Der Horst αγωνιζόταν την προηγούμενη σεζόν στην Kibirkstis με την οποία έπαιξε στα προκριματικά της Euroleague και στο EuroCup, ενώ στην σπουδαία της καριέρα έχει κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο EuroCup το 2023 με την Γαλατασαράι και την τρίτη στην Euroleague το 2016 ως μέλος της Φενερμπαχτσέ. Έχει αναδειχθεί τρεις φορές καλύτερη παίκτρια στην Λιθουανία, έχει ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική ομάδα 3×3 της χώρας της, ενώ είναι εν ενεργεία διεθνής και στο 5×5. Την προηγούμενη σεζόν είχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 18.5 πόντους, δύο ριμπάουντ και 2.9 ασίστ μέσο όρο με 49% στο τρίποντο, ενώ στις εγχώριες διοργανώσεις είχε 13.6 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 46% έξω από τα 6μ.75.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Αθηναϊκού για την επόμενη σεζόν. Έχω ακούσει σπουδαία πράγματα για τον σύλλογο και ανυπομονώ να ενσωματωθώ σε μια τόσο φιλόδοξη ομάδα, να συνδράμω ώστε να χτίσουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και να κάνουμε «φασαρία» στην Ευρώπη», ήταν η πρώτη της δήλωση ως παίκτρια του Αθηναϊκού Qualco και εμείς με ένα ξεχωριστό βίντεο υποδεχόμαστε μια από τις πιο… επικίνδυνες γυναίκες στην Ευρώπη! Στο σουτ, τουλάχιστον…