Έπειτα από 8 χρόνια, αποστολή από τη Βόρεια Κορέα θα ταξιδέψει στη Σεούλ για αθλητική διοργάνωση, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε ένταση.

Παρά το βαρύ πολιτικό κλίμα, το ποδόσφαιρο γυναικών δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες και ενισχύει το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η Βόρεια και η Νότια Κορέα διανύουν ακόμη μια δύσκολη φάση στις μεταξύ τους σχέσεις. Η Πιονγκγιάνγκ χαρακτηρίζει τη Σεούλ ως το πιο εχθρικό κράτος και απομακρύνεται από την προοπτική επανένωσης, ενώ ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Γιάε Μιουνγκ, εκφράζει την πρόθεσή του για αποκλιμάκωση της έντασης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο αθλητισμός επιχειρεί να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας.

Στις 20 Μαΐου διεξάγονται στη Σεούλ οι ημιτελικοί του ασιατικού Champions League γυναικών, με μονά παιχνίδια. Στον πρώτο αγώνα, η Melbourne City FC από την Αυστραλία αντιμετωπίζει την Tokyo Verdy Beleza από την Ιαπωνία. Στον δεύτερο ημιτελικό, η Suwon FC Women της Νότιας Κορέας υποδέχεται τη Naegohyang Women’s FC από τη Βόρεια Κορέα.

Αυτή θα είναι η πρώτη παρουσία Βορειοκορεατών αθλητών στη Νότια Κορέα μετά το 2018, όταν συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιόνγκτσανγκ, όπου είχε συγκροτηθεί κοινή ομάδα χόκεϊ επί πάγου.

Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει αποστολή με 27 παίκτριες και 12 μέλη προσωπικού, που θα φτάσουν στη Σεούλ στις 17 Μαΐου, επιδιώκοντας περιορισμένη εμπλοκή της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης στη διεξαγωγή του αγώνα.