Βρανόπουλος στο GWomen: «Είναι μεγάλη υπόθεση το ότι έχει ο Παναθηναϊκός τέτοιον κόσμο»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του, καθώς ηττήθηκε με 0-3 στο κλειστό της Γλυφάδας από τη Βαλεφόλια στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup. Στο κατάμεστο «Μάκης Λιούγκας», ο κόσμος της ομάδας έδωσε ηχηρό «παρών» για να στηρίξει την προσπάθεια των παικτριών του Αλεσάντρο Κιαπίνι, με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη να υπογραμμίζει το πόσο σημαντική είναι η στήριξη των φιλάθλων σε τέτοιες στιγμές.

Ο Δημήτρης Βρανόπουλος μίλησε στο GWomen σχετικά με την πορεία του «τριφυλλιού» μέχρι τον ευρωπαϊκό τελικό, αλλά και για το αγωνιστικό επίπεδο της αντίπαλης ομάδας, που κατάφερε να πάρει την κούπα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Βρανόπουλος στο GWomen

Ποια είναι τα συναισθήματα που αφήνει αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι;

«Η ευρωπαϊκή πορεία ήταν τίμια, ήταν παλληκαρίσια. Παίξαμε με μια ομάδα που έδειξε ότι το επίπεδό της είναι πιο πάνω από το δικό μας, παρ'όλα αυτά θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει εμείς σήμερα το ευρωπαϊκό. Δεν έχει σημασία, η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή, έχουμε εξαιρετικό προπονητή και προχωράμε κρατώντας τα θετικά. Η σημερινή ημέρα μάς στεναχώρησε, αλλά προχωράμε και πάμε για το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό το αφήνουμε για του χρόνου».

Είναι μια πορεία που «ανοίγει την όρεξη» για τη συνέχεια;

«Προφανώς. Από τη στιγμή που φτάσαμε φέτος στον τελικό δεν σταματάει εκεί, προχωράμε μέχρι να το πάρουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε και πιο τακτικά, όχι κάθε 17 χρόνια».

Είδαμε το γήπεδο κατάμεστο και παρότι η ομάδα είχε χάσει, δεν έφυγει κανείς και δεν σταμάτησαν να αποθεώνουν τα κορίτσια. Ως πρόεδρος του συλλόγου πώς το βίωσες και τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο αυτο;

«Είναι μια μεγάλη υπόθεση το ότι έχει ο σύλλογος τέτοιον κόσμο. Είναι πάντα κοντά μας όχι μόνο στα μεγάλα αθλήματα, αλλά και στα ΑΜεΑ και στα ατομικά και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη στήριξη αυτή ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα».

