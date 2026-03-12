Το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται για να φτάσει στο πολυπόθητο πρώτο Ευρωπαϊκό έκανε στο Πέζαρο κόντρα στην Βαλεφόλια ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» φυσικά και πήγαν στην Ιταλία για τη νίκη, αλλά η ήττα με 3-2 είναι το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να είχαν. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι πλέον στο κατάμεστο και καυτό κλειστό της Γλυφάδας τα… φίνα κορίτσια θέλουν νίκη με 3-0 ή και 3-1 για να πάρουν την κούπα, ενώ αν κερδίσουν με 3-2 θα υπάρξει χρυσό σετ.

Βέβαια αυτό μόνο εύκολο δεν είναι. Όχι γιατί η Βαλεφόλια είναι κάποιο μεγαθήριο, αλλά γιατί μιλάμε για έναν τελικό, ένα παιχνίδι και είναι λογικό να υπάρχει το άγχος και όλα μπορούν να συμβούν. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη βέβαια θα γραφτούν πολλά. Το σίγουρο είναι ένα, πως ο Παναθηναϊκός με την εικόνα του όχι μόνο στα δύο σετ που πήρε, αλλά και στο πέμπτο που πήγε να κάνει επική ανατροπή είναι έτοιμος να κάνει το όνειρο κάθε φίλου του που ασχολείται με τα τμήματα του Ερασιτέχνη, πραγματικότητα. Να πάρει δηλαδή ένα Ευρωπαϊκό.

Αλλά είπαμε, για να γραφτεί ιστορία χρειάζεται ακόμα μία βδομάδα, πάμε να δούμε τι έγινε στο Πέζαρο. Αρχικά είδαμε ένα ξεκίνημα αγχωμένο και κακό για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Για την ακρίβεια μέχρι το 11-11 ήταν μαζί με τις Ιταλίδες, αλλά στην συνέχεια τα πολλά λάθη έφεραν την Βαλεφόλια σε θέση οδηγού και με το μπλοκ να μην δουλεύει καλά, έγινε σχετικά άνετα το 1-0. Ένα 1-0 που σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει όχι με την φοβερή εμφάνιση των γηπεδούχων, αλλά με την αγχωμένη παρουσία των «πράσινων».

Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Αλεσάντρο Κιαπίνι με την πρώτη του διορθωτική κίνηση να βάλει την Χατζηευστρατιάδου στη θέση της Παπαγεωργίου και η εικόνα άλλαξε με το ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε έκλεισε καλύτερα στο μπλοκ και με την Λαμπκόφσκα να είναι ασταμάτητη πήρε από νωρίς μια μεγάλη διαφορά που ακόμα και όταν την έχασε δεν το έβαλε κάτω και έφτασε επίσης σχετικά εύκολα στην ισοφάριση. Μια ισοφάριση όμως που αντί να το ανεβάσει την ψυχολογία, ήταν σαν να τον άγχωσε περισσότερο με την Βαλεφόλια να κυριαρχεί στο τρίτο και να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα.

Η αλήθεια είναι πως στο συγκεκριμένο σημείο, τα πράγματα έδειχναν δύσκολα για το «τριφύλλι» και έγιναν ακόμα πιο δύσκολα όταν οι Ιταλίδες προηγήθηκαν με 10-4 και τραυματίστηκε και η Γουάιτ. Με την Μπένετ να είναι μέτρια θυμίζοντας την εμφάνιση με τον Πανιώνιο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και την Γουάιτ εκτός, ελάχιστοι θα περίμεναν πως οι «πράσινες» θα έμεναν… ζωντανές. Σίγουρα πάντως ένας από τους ελάχιστους ήταν ο Ιταλός τεχνικός.

Ο Κιαπίνι όπως άλλωστε έχει κάνει πολλές φορές φέτος, ρίσκαρε ή για την ακρίβεια έδωσε την ευκαιρία στην Όλγα Στράντζαλη να δείξει πόσο μεγάλη παίκτρια είναι και ως διαγώνια, βάζοντας την Κωνσταντίνου ακραία και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Έδειξε ξεκάθαρα στα κορίτσια πως το πιστεύει, τις έκανε να το πιστέψουν και αυτές και όλα τα άλλα είναι ιστορία. Έγινε το 2-2 και πλέον ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει ένα θαύμα στην Γλυφάδα, αλλά κάτι που μπορεί να γίνει. Ναι αν είχε ολοκληρωθεί και η μαγική ανατροπή στο τάι μπρέικ θα μιλούσαμε για ονειρική βραδιά, αλλά και πάλι για πρώτη φορά οι «πράσινες» δείχνουν τόσο κοντά στο όνειρο.

Ένα όνειρο που τις δύο προηγούμενες φορές που βρέθηκε κοντά στο να το πραγματοποιήσει δεν τα κατάφερε, αλλά τώρα μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ. Όταν έχεις χάσει με 3-2 σε ένα παιχνίδι στο οποίο η βασική διαγώνια ήταν μέτρια και η μία σου ακραία έμεινε έξω ενάμιση σετ, αρχικά δείχνεις πως έχεις βάθος, κάτι εξαιρετικά σημαντικό και εν συνεχεία πως μπορείς. Και αν βάλουμε και στην εξίσωση τον κόσμο, με την ατμόσφαιρα να αναμένεται τόσο καυτή όσο δεν έχουν ξαναζήσει οι Ιταλίδες, τότε η αισιοδοξία έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή της! Ο Παναθηναϊκός μπορεί και χθες το έδειξε!

ΥΓ: Σε έναν τελικό Ευρωπαϊκού Κυπέλλου ο Κιαπίνι χρησιμοποίησε τις 13 από τις 14 παίκτριες που είχε μαζί του. Έχουμε ξαναπεί πως ο Ιταλός τις κρατάει όλες ζεστές και δείχνει με πράξεις πως τις πιστεύει. Και αυτή η εμπιστοσύνη μόνο σε καλό του έχει βγει…

ΥΓ1: Αν οι «πράσινες» καταφέρουν να σταματήσουν όσο περισσότερο γίνεται την Μπίτσι δεν θα έχουν πρόβλημα. Η Αλβανίδα που μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς μιλάμε για την 5η σκόρερ του Ιταλικού πρωταθλήματος ήταν η παίκτρια που ανέβασε επίπεδο μια ομάδα που ξεκάθαρα είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού, κάτι που άλλωστε φάνηκε και στο Πέζαρο.

ΥΓ2: Η Μπένετ έχει κάνει δύο άσχημα παιχνίδια, αλλά στα υπόλοιπα είναι από καλή ως πολύ καλή. Αν η Αμερικανίδα φτάσει στο +15, κάτι που μόνο απίθανο δεν είναι, ο Παναθηναϊκός θα είναι ακόμα πιο κοντά στο όνειρο…