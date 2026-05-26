Η Οσάκα συνεχίζει τις προτάσεις μόδας και στο Roland Garros!

H Ναόμι Οσάκα το έχει επιχειρήσει στο παρελθόν κι από τη στιγμή που μπορεί να το υποστηρίζει, το έκανε και τώρα στο Roland Garros.

H 28χρονη παίκτρια νίκησε τη Λάουρα Σίγκεμουντ με 6-3, 7-6(3) στην πρεμιέρα της στο γαλλικό Όπεν, όμως κανείς δεν ασχολήθηκε με το αγωνιστικό μέρος, αλλά με το πώς εμφανίστηκε στο «Suzanne-Lenglen».

H Oσάκα μπήκε στο κορτ φορώντας μαύρο φόρεμα και φούστα, δημιούργημα του Ελβετού σχεδιαστή, Κέβιν Γερμανιέ κι από μέσα μια χρυσή στολή με την οποία αγωνίστηκε.

«Όταν είδα για πρώτη φορά τη στολή του αγώνα, ένιωσα ότι έμοιαζα με τον Πύργο του Άιφελ τη νύχτα, όταν έχει πολύ φως», δήλωσε η Οσάκα στους δημοσιογράφους μετά τη νίκη της.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τους φόβους της πριν από το παιχνίδι: «Στην πραγματικότητα ανησύχησα λίγο, γιατί όταν ο ήλιος χτυπά το φόρεμα έχει μεγάλη αντανάκλαση. Φοβήθηκα λίγο ότι ο διαιτητής θα με έδιωχνε από το γήπεδο. Έτσι, είχα μαζί μου δύο εφεδρικές στολές μαζί μου, αλλά δόξα τω Θεώ που δεν χρειάστηκε να τα φορέσω. Θεώρησα ότι η αντανάκλαση του φορέματος ήταν πολύ όμορφη, μου θύμισε λίγο τον Πύργο του Άιφελ».

🗣 "Creo que con el vestido me parezco un poco a la Torre Eiffel de noche cuando brilla"



— Naomi Osaka pic.twitter.com/2pPnSwRu3P https://t.co/cgtWgzGvDg May 26, 2026

Η κάτοχος τεσσάρων τίτλων σε Grand Slam, τον Ιανουάριο εμφανίστηκε με φόρεμα εμπνευσμένο από μέδουσες στο Αustralian Open, ενώ η επιλογή της με θέμα το τριαντάφυλλο στο περσινό US Open, προσέλκυσε επίσης την προσοχή.

Naomi Osaka 2026 Australian Open grand entrance (ESPN-USA Version) pic.twitter.com/MoP18dU4tK — asud (@asud683385) January 20, 2026

«Το έχω συνηθίσει λίγο τώρα. Φέτος στην Αυστραλία, ήταν μια πραγματική αφορμή για συζήτηση. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο σημαντικό να το κάνεις αυτό και μετά να παίζεις. Μερικές φορές οι άνθρωποι λένε ότι οι αθλητές ασχολούνται με το θέαμα ή είναι διασκεδαστές ή οτιδήποτε άλλο. Για μένα τα Grand Slam walk-ons είναι η μόνη φορά που νιώθω ότι είμαι διασκεδαστής» εξήγησε η Ναόμι Οσάκα.