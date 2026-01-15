Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια βόλεϊ που φέρεται να είχε σχέση με τον Ιμάμογλου

Η υπόθεση του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα στην Τουρκία. Μπορεί να ξεκινά η δίκη του για το πλαστό πανεπιστημιακό πτυχίο, όμως τις τελευταίες μέρες τα πρωτοσέλιδα μονοπωλεί ένα άλλο θέμα. Ο λόγος για τη νωστή βολεϊμπολίστρια Ντεριά Τσαϊργκάν, η οποία συνελήφθη σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών, μαζί με 18 ακόμα άτομα. Σύμφωνα τουρκικά δημοσιευματα, η αθλήτρια φέρεται να είχε σχέση με τον Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια influencer κατέθεσε στις Αρχές ότι ο Ιμάμογλου φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τη γνωστή βολεϊμπολίστρια. Όπως αναφέρουνουρκικά Μέσα, η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη συνολικά 19 ατόμων, με την Τσαϊργκάν να είναι ανάμεσά τους, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών.

Στο μεταξύ, στα τουρκικά ΜΜΕ επανέρχονται παλαιότερες δηλώσεις της 38χρονης αθλήτριας, όταν είχε ερωτηθεί ποιο πρόσωπο είχε τελευταίο αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού της και είχε απαντήσει τον Ιμάμογλου, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Η influencer που έκανε την καταγγελία, Ράμπια Καράτζα, είχε επίσης συλληφθεί και στην κατάθεσή της περιέγραψε την Τσαϊργκάν ως «φίλη του Ιμάμογλου», υποστηρίζοντας ότι ο πρώην δήμαρχος «τη φρόντιζε και εξασφάλιζε τις πληρωμές της», ενώ ανέφερε και άλλα πρόσωπα.

Μέχρι στιγμής, κανένας από τους ισχυρισμούς δεν έχει επιβεβαιωθεί, όπως δεν έχουν ακόμα τελεσίδικα αποδειχθεί οι κατηγορίες για πλαστό πτυχίο και οικονομικές ατασθαλίες που βαραίνουν τον Ιμάμογλου.