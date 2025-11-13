GWomen
13/11/2025
Παπαφωτίου στο GWomen Summit: «Είμαστε εδώ έναν χρόνο μετά και δεν έχει γίνει κανένα βήμα προόδου»

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Έναν χρόνο μετά την καταγγελία της Αθηνάς Παπαφωτίου για τα συμβόλαια στο βόλεϊ γυναικών, η ίδια επιβεβαίωσε στο GWomen Summit πως παρά την έκκλησή της στον Γιάννη Βρούτση δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Στο 3ο GWomen Summit, στο οποίο είχε δώσει το «παρών» και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, η Αθηνά Παπαφωτίου είχε μιλήσει για ένα θέμα που μέχρι τότε είχε λάβει ελάχιστη έκταση και είχε με τον δικό της τρόπο συμβάλει στο να ακουστούν οι ιστορίες πολλών γυναικών που ακόμα και σήμερα καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα στον αθλητισμό και τη μητρότητα.

«Εγώ κάθε χρόνο υπογράφω στο συμβόλαιό μου όρο πως αν μείνω έγκυος, αυτόματα αυτό θα ακυρωθεί. Είναι κάτι που με κάνει να νιώθω μοναξιά, αβεβαιότητα, ανασφάλεια», είχε πει χαρακτηριστικά, σε μία δήλωση που προκάλεσε αίσθηση και σχολιάστηκε εκτενώς τις επόμενες ημέρες.

Μετά την καταγγελία της τότε παίκτριας του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Βρούτσης είχε δεσμευθεί ότι θα γίνουν αργά μεν, αλλά σταθερά βήματα προκειμένου να αλλάξουν οι συνθήκες για όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στον αθλητισμό. Παρόλα αυτά, τα κυριότερα ζητήματα, όπως αυτό της ασφάλισης και της κάλυψης των εξόδων τους σε περίπτωση τραυματισμού, εκκρεμούν ακόμα και δεν υπάρχει η αντίστοιχη πρόοδος.

Στο φετινό GWomen Summit, η Αθηνά Παπαφωτίου στο πάνελ «Γιατί το βόλεϊ γυναικών δεν είναι ακόμη επαγγελματικό;», επιβεβαίωσε πως δεν έχει γίνει κανένα βήμα ώστε να βελτιωθεί η θέση των γυναικών στο βόλεϊ, παρά τις δεσμεύσεις ότι θα γίνουν προσπάθειες μέχρι να μιλήσουμε για πραγματική ισότητα.

