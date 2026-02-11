Συνεχίζεται η κόντρα της Αλούκο με Γουντς: «Νιώθω πως με χειραγωγούν»

Η κόντρα ανάμεσα στην Ένι Αλούκο και τη Λόρα Γουντς όχι μόνο δεν λέει να κοπάσει, αλλά συνεχώς παίρνει νέες διαστάσεις, με νέα επεισόδια να προστίθενται στο… «σίριαλ». Πιο συγκεκριμένα, η πρώην διεθνής Αγγλίδα εξαπέλυσε νέα επίθεση, κατηγορώντας τη γνωστή παρουσιάστρια ότι την έκανε να νιώσει πως τη «χειραγωγεί», μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της για το θέμα των σχολιαστών στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Η Αλούκο υποστήριξε πως οι ευκαιρίες για γυναίκες σχολιάστριες μειώνονται, καθώς αρκετές θέσεις καλύπτονται από άνδρες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Ίαν Ράιτ. Η δήλωσή της προκάλεσε αντιδράσεις, με τη Γουντς να παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ράιτ, λέγοντας ότι στο άθλημα δεν χρειάζονται αποκλεισμοί.

Σύμφωνα με την ίδια, τα σχόλια της Γουντς την έκαναν να νιώσει πως αμφισβητείται η αξία της. «Ένιωσα σαν να προσπαθούν να με κάνουν να πιστέψω ότι δεν είμαι αρκετά καλή», τόνισε.

Η κατάσταση ξέφυγε στον αέρα του talkSPORT, όπου η Αλούκο τσακώθηκε με τον Σάιμον Τζόρνταν. Ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός δεν μπόρεσε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αμφισβητώντας τις ικανότητές της ως σχολιάστριας και λέγοντάς της ότι έχει υπερβολικές απαιτήσεις. Η ένταση μεταξύ τους ήταν τέτοια που συνεχίστηκε και στα διαφημιστικά διαλείμματα.

Όμως το θέμα δεν σταματάει εκεί, καθώς σε νέα της τοποθέτηση, η Αλούκο αποκάλυψε ότι ένιωσε προδομένη από τη στάση της Γουντς, καθώς μέχρι πρόσφατα είχαν πολύ καλή σχέση και μιλούσαν συχνά για τη δουλειά τους. Όπως είπε, η παρουσιάστρια την επαινούσε για τις εμφανίσεις της: «Έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να βρίσκομαι εδώ και δεν δέχομαι να αμφισβητείται η αξία μου επειδή απλά δεν εμφανίζομαι συχνά στην τηλεόραση», τόνισε.

Ακόμη αποκάλυψε πως είχαν πολύ καλές σχέσεις παλαιότερα:«Μιλούσαμε συχνά μετά τις εκπομπές, της ζητούσα τη γνώμη της και πάντα μου έλεγε πως είμαι πολύ καλή στη δουλειά μου. Χθες ξανακοίταξα τα μηνύματα και σκέφτηκα, περίμενε λίγο, εδώ κάτι δεν κολλάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.