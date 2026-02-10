Η ανάρτηση της Λίντσεϊ Βον μετά την απόσυρσή της από τους Ολυμπιακούς: «Η μόνη αποτυχία είναι το να μην προσπαθείς»

H Λίντσεϊ Βον εξήγησε μέσω ανάρτησής της τι ακριβώς συνέβη στην κατάβαση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, βάζοντας τέλος στα σενάρια γύρω από την πτώση και την οριστική της απόσυρση.

Η 41χρονη Αμερικανίδα, θρύλος του αλπικού σκι, ρίσκαρε συνειδητά να βρεθεί στην εκκίνηση μόλις εννέα ημέρες μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που είχε υποστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην Κορτίνα, όμως, η τύχη δεν ήταν με το μέρος της. Όπως εξήγησε η ίδια μέσω του post της, ένα λάθος ήταν αρκετό για να «πιαστεί» το δεξί της χέρι στην πόρτα, να στρίψει το σώμα της και να οδηγηθεί σε μια σφοδρή πτώση. Στη συνέχεια η ίδια χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Η Βον ξεκαθάρισε ότι ο τραυματισμός στον χιαστό και οι προηγούμενες κακώσεις που έχει περάσει δεν έπαιξαν ρόλο στο ατύχημα αυτό. Παρ’ όλα αυτά, η πτώση της προκάλεσε σύνθετο κάταγμα κνήμης, το οποίο θα απαιτήσει πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Παρέμεινε στο χιόνι για περίπου 13 λεπτά, πριν διακομισθεί εκτός πίστας.

Παρά την κατάληξη της προσπάθειάς της, η ίδια δήλωσε πως δεν μετανιώνει. Τόνισε ότι μόνο και μόνο η παρουσία της στην εκκίνηση, όπου είχε πιθανότητες διάκρισης, ήταν μια προσωπική νίκη. Παρά τον έντονο πόνο και το πρόωρο τέλος στους Ολυμπιακούς, η Βον δήλωσε πως δεν μετανιώνει. Τόνισε ότι μόνο και μόνο η παρουσία της στην εκκίνηση, με πραγματικές πιθανότητες διάκρισης, ήταν μια προσωπική νίκη.

Αναλυτικά το μήνυμά της

«Χθες το ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε όπως το είχα ονειρευτεί. Δεν ήταν ένα τέλος βγαλμένο από παραμύθι ή μια ιστορία με ευτυχισμένη κατάληξη, ήταν απλώς η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και δούλεψα πολύ σκληρά για να το πετύχω. Γιατί στην κατάβαση του αλπικού σκι η διαφορά ανάμεσα σε μια σωστή, στρατηγική γραμμή και έναν καταστροφικό τραυματισμό μπορεί να είναι μόλις πέντε ίντσες.

Ήμουν απλώς πέντε ίντσες πιο «σφιχτά» στη γραμμή μου, όταν το δεξί μου χέρι πιάστηκε μέσα στην πόρτα, το σώμα μου στράβωσε και αυτό οδήγησε στην πτώση. Ο πρόσθιος χιαστός μου και οι παλαιότεροι τραυματισμοί δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με το ατύχημα.

Δυστυχώς, υπέστην ένα σύνθετο κάταγμα στην κνήμη, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σταθερό, αλλά θα χρειαστεί πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί σωστά.

Παρότι η χθεσινή μέρα δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο που προκάλεσε, δεν έχω καμία μετάνοια. Το να στέκομαι χθες στην εκκίνηση ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι βρέθηκα εκεί με πραγματική πιθανότητα να κερδίσω ήταν από μόνο του μια νίκη. Ήξερα επίσης ότι οι αγώνες έχουν ρίσκο. Πάντα είχαν και πάντα θα είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άθλημα.

Και όπως στο σκι, έτσι και στη ζωή παίρνουμε ρίσκα. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και κάποιες φορές πέφτουμε. Κάποιες φορές οι καρδιές μας σπάνε. Κάποιες φορές δεν πετυχαίνουμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε. Όμως αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής: ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε.

Προσπάθησα. Ονειρεύτηκα. Πήδηξα.

Ελπίζω, αν κρατήσετε κάτι από το ταξίδι μου, να είναι το θάρρος να τολμάτε μεγάλα πράγματα. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην παίρνετε ρίσκα για τον εαυτό σας. Γιατί η μόνη πραγματική αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθείς.

Πιστεύω σε εσάς, όπως ακριβώς πιστέψατε κι εσείς σε μένα».