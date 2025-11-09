Την φετινή αγωνιστική χρονιά πολλά μπορούν να είναι τα πρόσωπα στην Volley League, ωστόσο χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ένα είναι αυτό που ξεχωρίζει. Ο λόγος για την Πέννυ Ρόγκα, την μαχήτρια της ζωής που κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε την Κυριακή στο Ολυμπιακό Χωριό από την ΑΕΚ με τους φίλους της Ένωσης να τιμούν την λίμπερο του «τριφυλλιού». Αντιπροσωπεία των οπαδών έδωσε στην Ρόγκα μια ανθοδέσμη με την ίδια να μην σταματά να χαμογελά. Ένα χαμόγελο που δεν έφυγε ποτέ και στα δύσκολα και είναι το σήμα κατατεθέν μια σπουδαίας μαχήτριας.

Η ΑΕΚ ανέβασε το σχετικό βίντεο τονίζοντας τα εξής: «Οι φίλαθλοι μας παρέδωσαν μια ανθοδέσμη ως ένδειξη τιμής και σεβασμού στην αθλήτρια του ΠΑΟ, Πέννυ Ρόγκα, για τα μαθήματα ζωής που παρέδωσε με τον σπουδαίο αγώνα της».