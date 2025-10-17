Καινούρια εποχή για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου με νέο μεγάλο χορηγό

Στο «Ανδρέας Βαρίκας» πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου. Ο πρόεδρος των τμημάτων πετοσφαίρισης του Ιστορικού, Στάθης Νικολούζος, αναφέρθηκε στους στόχους της νέας αγωνιστικής περιόδου, ενώ στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας της ομάδας γυναικών με την Betsson.

Στο πάνελ έδωσαν το «παρών» ο προπονητής της ομάδας, Ντράγκαν Νέσιτς, ο δήμαρχος της Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης, αλλά και ο εμπορικός διευθυντής της Betsson Greece, Ανδρέας Νικολόπουλος. Από πλευράς αθλητριών μίλησε η αρχηγός του Ιστορικού, Ιωάννα Καρέλια.

Ο πρόεδρος του Πανιωνίου Βetsson δήλωσε: «Καλημέρα κι από εμένα, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σας. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον δήμαρχο, τον Γιώργου Κουτελάκη, που όταν ασχολήθηκα διοικητικά με τον Πανιώνιο σαν έφορος αυτού του τμήματος, αρχές της δεκαετίας του 2000, εκείνος ήταν ο πρόεδρος του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Δεν ήταν μόνο δήμαρχος, ήταν και πρόεδρος του Πανιωνίου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, τον κύριο Θάνο Μαρίνο, τον διευθύνων σύμβουλο της Betsson, που εκτός από αυτή την ονοματοδωσία που κάνουμε σήμερα, θεωρώ ότι είναι κάτι περισσότερο. Ενώνουμε δύο μεγάλους οργανισμούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν εγκαινιάζουμε μία απλή ονοματοδωσία, εγκαινιάζουμε ένα πανίσχυρο σύνολο που τα επόμενα χρόνια θέλουμε γίνουμε πρότυπο και για τις άλλες ομάδες.

Ο Πανιώνιος είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, περισσότερο από 135 χρόνια, το βόλεϊ γυναικών είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας αυτής. Αφού ο Πανιώνιος τόλμησε πριν πολλά χρόνια και έφερε τον γυναικείο αθλητισμό πρώτο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια έφερε και το βόλεϊ σαν άθλημα στην Ελλάδα και το καλλιέργησε πρώτος διοργανώνοντας πρώτος και τους πρώτους αγώνες. Η ομάδα που παρουσιάζουμε σήμερα, δεν είναι ένα απλό σύνολο αθλητριών, είναι ένα σύνολο χαρακτήρων, προσωπικοτήτων, κοριτσιών με πάθος, ενέργεια που είναι αποφασισμένα να τα δώσουν όλα στο γήπεδο. Η συμμαχία αυτή που γίνεται με τη Betsson και πλέον είναι ο οργανισμός Πανιώνιος Betsson, δεν επενδύει απλά στον αθλητισμό, αλλά στην ίδια την κοινωνία. Μία σειρά από εκδηλώσεις και στήριξής που έχουν να γίνουν στην κοινωνία θα δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η στήριξη της Betsson στον Πανιώνιο, έρχεται σε μία εποχή που η ισότητα στον αθλητισμό, δεν είναι δεδομένη. Αν αυτή τη στιγμή κοιτάξουμε, οι περισσότερες ομάδες, οι περισσότερες εταιρείες, επενδύουν σε ανδρικές ομάδες. Η Betsson όχι μόνο σε εμάς, αλλά έχει επενδύσει και στον Άλιμο στο πόλο. Σε γυναικεία ομάδα. Αυτό δείχνει κάτι το οποίο δεν το συναντάμε εύκολα στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Και για αυτό θέλει ένα χειροκρότημα η Betsson που επενδύει στον γυναικείο αθλητισμό.

Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο νίκες και ήττες. Έχει αξίες, πρότυπα και εμείς θέλουμε να αποτελέσουμε ένα παράδειγμα για όλους τους συλλόγους. Έχουμε δεσμευτεί, είμαστε παρόντες σε δράσεις που προβούν, τη συμπερίληψη την αποδοχή της διαφορετικότητας, την εξάλειψη της βίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό. Όλες αυτές οι δράσεις ήταν, προ απαιτούμενο από τη Βetsson και το αποδεχτήκαμε με μεγάλη μας χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, που μας στηρίζουν και θέλουμε να δώσουμε μία υπόσχεση. Ο Πανιώνιος Betsson δεν έχει όρια, θα διεκδικήσει τα πάντα μέχρι τέλους και θα καθιερώσει όχι μόνο αγωνιστικές νίκες, αλλά θα καθιερώσει μία διαφορετική φιλοσοφία στον ελληνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στο βόλεϊ. Ευχαριστώ πολύ».

Η αρχηγός του Πανιωνίου Βetsson υποστήριξε: «Καλημέρα κι από εμένα, πραγματικά νιώθω μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην επίσημη παρουσίαση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ Πανιώνιος Betsson. Μπαίνουμε σε μία καινούργια χρονιά, με πολλά όνειρα, ο Πανιώνιος είναι ένας σύλλογος με ιστορία και αξίες που μας εμπνέουν καθημερινά. Η Betsson δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της στο γυναικείο αθλητισμό και μας κάνει να νιώθουμε ακόμη πιο δυνατές. Εύχομαι μία χρονιά με πολλές επιτυχίες, αντάξιες της ιστορίας του συλλόγου μας».

Ο προπονητής των «κυανέρυθρων» υπογράμμισε: «Καλησπέρα σε όλους. Είναι τιμή μου που είμαι μέρος του Πανιώνιος Betsson. Αυτό που συμβαίνει είναι ιστορικό και απλά θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε μία καλή χρονιά με υγεία».

Ο δήμαρχος της Νέας Σμύρνης τόνισε: «Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ τον Στάθη για τα λόγια που είπε στην αρχή, τον πρόεδρο και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πέραν όλων των άλλων θα μου επιτρέψετε και μία προσωπική αναφορά σε εκείνον, πνεύμα ανήσυχο πάντοτε, στα πλαίσιά της Πανιώνιας οικογένειας.

Χαίρομαι που βρήκε τη δυνατότητα, τη φιλοδοξία του, το όνειρο του να μπορέσει να το κάνει πραγματικότητα. Γιατί νομίζω ότι από πάντα, δεν ήταν ένας άνθρωπος που συμβιβαζόταν με το μικρό, το μίζερο και την ήττα. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που πάντα πίστευε ότι ο Πανιώνιος και τα τμήματα του μπορούν να πηγαίνουν μπροστά και να πρωταγωνιστούν. Καταφέρνει να φέρνει πάρα πολύ κοντά και να πραγματοποιεί αυτό που πάντα σκεφτόταν.

Αυτό που θα ήθελα να πω από τη μεριά μου. Είναι ότι έχουμε μία ομάδα που από ότι φαίνεται είναι αν την πιεις στο ποτήρι. Έχουμε ένα γήπεδο το οποίο είναι πανέμορφο. Έχουμε μία πόλη που λατρεύει, αγαπά τον αθλητισμό, είναι στο dna της. Και έχουμε ένα σύλλογο που καταθέτει 135 χρόνια πρωταγωνιστικής ιστορίας στον αθλητισμό και όχι απλά ιστορίας. Αυτό όλο είναι ένα εκπληκτικό μείγμα, για να φέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Για αυτό είμαστε εδώ και ως πόλη, στον βαθμό που οι δυνάμεις μας το επιτρέπουν – κι έχουμε δυνάμεις – να στηρίξουμε και αυτό και όλα τα εγχειρήματα αθλητισμού του συλλόγου μας. Για να τους δώσουμε τη διάσταση ότι πάει πόλη και σύλλογος μαζί να γράψουν ιστορία και νομίζω ότι φέτος σε αυτό το γήπεδο θα γραφτεί μεγάλη ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο εμπορικός διευθυντής της Betsson Greece είπε: «Ευχαριστούμε πρόεδρε γι’ αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχετε ετοιμάσει σε αυτό το πανέμορφο γήπεδο. Είναι φοβερή η προσπάθεια που έχετε κάνει και νομίζω είναι από τα πιο όμορφα γήπεδα που έχω μπει ποτέ. Αυτό δείχνει και το όραμα σας και την ενέργεια την οποία έχετε εσείς, την οποία τη μεταφέρετε στον οργανισμό και την ομάδα του Πανιωνίου. Ο οποίος είναι από τους πιο ιστορικούς συλλόγους. Είχε όραμα από νωρίς, είναι πάνω από 100 χρόνια που δημιουργήθηκε και το πρώτο γυναικείο τμήμα βόλεϊ στην Ελλάδα από τον Πανιώνιο. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε πιο δυνατά για αυτή τη συνεργασία.

Υπάρχουν αξίες, όραμα και ενέργεια. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα να έχει μία πολύ δυνατή αγωνιστική σεζόν. Θα είμαστε δίπλα σας και στους αγώνες και στις προσπάθειες για τα κοινωνικά μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε, αλλά και να είμαστε δίπλα στον κόσμο της Νέας Σμύρνης έναν από τους πιο δυνατούς δήμους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον δήμαρχο για την παρουσία του και προσδοκούμε στη συνεργασία αυτών των οργανισμών, Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ».