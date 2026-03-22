Σοκαριστικές καταγγελίες από τις παίκτριες της Σεν Ντιέ για τον προπονητή τους «με έλεγε τσ@@@@ και π@@@@@α»

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον κόσμο του βόλεϊ η είδηση ή για την ακρίβεια οι καταγγελίες των παικτριών της Σεν Ντιέ για τον προπονητή τους. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει και το σωματείο επαγγελματιών αθλητών βόλεϊ της χώρας ο Εμανουέλ Ντιμορτιέ είχε σεξιστική συμπεριφορά κατά των παικτριών

Χαρακτηριστικά οι αθλήτριες σε ένα απόσπασμα της καταγγελίας τους αναφέρουν: «Η χρήση των λέξεων “τσ@@α”, “που@@α” και της φράσης “μίλα πιο δυνατά, το στόμα δεν είμαι μόνο για να ρουφάς” σε συνδυασμό με άλλες εκφράσεις, δεν είναι κάτι ανεκτό. Είναι ντροπιαστικό, σεξιστικό και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, πρέπει να απαγορευτεί και πρέπει να τιμωρούνται και να καταδικάζονται αυτές οι συμπεριφορές».

Όπως ήταν λογικό μετά από τέτοια καταγγελία, ο Σύλλογος έθεσε σε διαθεσιμότητα τον προπονητή, ενώ το σοκαριστικό είναι πως μέσα στο κείμενο της καταγγελίας τονίζεται πως ο Μτιμορτιέ δεν είναι ο μοναδικός προπονητής ομάδας που συμπεριφέρεται τόσο άσχημα, αλλά οι αθλήτριες φοβούνται να μιλήσουν δημόσια.

🏐🇫🇷 FLASH - L'entraîneur de volley de Saint-Dié suspendu après des accusations d'insultes sexuelles et sexistes. Des joueuses dénoncent des propos comme "pute" ou "connasse". Le club assure que leur parole est "entendue". pic.twitter.com/IhqYhze3Zi — On n’y Comprend Rien (@onycomprendrien) March 21, 2026

Πρόεδρος Σεν Ντιέ: «Μηδενική ανοχή σε τέτοιες προσβολές»

Το RMC Sport επικοινώνησε με τον πρόεδρο του συλλόγου Αντριάν Κριστόφ, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καταδικάζω αυτά τα σχόλια. Έχω μηδενική ανοχή σε αυτές τις προσβολές και τα άθλια σχόλια, είτε πρόκειται για αθλήματα ανδρών είτε για γυναικών. Έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της FFVB (Γαλλική Ομοσπονδία Βόλεϊ) την Παρασκευή, ο οποίος με ενημέρωσε ότι την Τρίτη συστάθηκε επιτροπή για το θέμα, μετά από καταγγελία που υπέβαλαν οι παίκτες μας στη μονάδα Signal Sport του Υπουργείου.

🚨 OFFICIEL ! Le club de Saint-Dié a annoncé la 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡 à titre conservatoire de son entraîneur, Emmanuel Dumortier, à la suite des révélations jeudi soir.



De son côté, la LNV a indiqué dans un communiqué que le dossier a été transmis à Signal Sport, entraînant… pic.twitter.com/CD0VdnSVt2 — VolleyActu (@VolleyActu) March 20, 2026

Ο Εμανουέλ Ντιμορτιέ ζει και αναπνέει για το άθλημά του και είναι πλήρως αφοσιωμένος. Τον βλέπω κατά τη διάρκεια των αγώνων, να στριφογυρίζει στον πάγκο αλλά και να βοηθάει τους παίκτες. Αποφασίσαμε να τον θέσουμε σε διαθεσιμότητα ως προληπτικό μέτρο. Είναι για το καλό του, για το καλό του συλλόγου και για το καλό των παικτριών».

Η Λίγκα για τον προπονητή: «Να υπάρξει υπευθυνότητα για μια αμερόληπτη έρευνα»

Από την πλευρά της η Λίγκα με ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής: «Η γαλλική λίγκα βόλεϊ (LNV) έλαβε γνώση του δελτίου Τύπου που εξέδωσε η ProSmash, το σωματείο επαγγελματιών παικτών βόλεϊ, αργά την ημέρα της 19ης Μαρτίου, σχετικά με τη σύγκρουση εντός του συλλόγου Σεν Ντιέ, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Η LNV επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία για τη σοβαρότητα των καταγγελλόμενων γεγονότων. Παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις μαρτυρίες που κοινοποιήθηκαν στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παίκτες του συλλόγου Σεν Ντιέ.

« Parle, ta bouche ne te sert pas qu’à sucer… » Le syndicat ProSmash soutient les volleyeuses de St-Dié (10e de LAF) face « l’insoutenable réalité de comportements indicibles de quelques coachs qui continuent d’utiliser des méthodes vexatoires, sexistes » pic.twitter.com/Iaf5y304dc — Morgan BESA (@morganbesa) March 19, 2026

Σε αυτό το στάδιο, έχει ενημερωθεί η υπουργική πλατφόρμα Signal Sport και οι κρατικές υπηρεσίες διεξάγουν επί του παρόντος έρευνα για την υπόθεση. Παράλληλα, έχει ανοίξει φάκελος στη ομοσπονδιακή μονάδα καταπολέμησης κακοποιήσεων. Αυτή η ανεξάρτητη μονάδα διαθέτει την απαραίτητη αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή ερευνών και, εφόσον απαιτηθεί, για την έναρξη των κατάλληλων πειθαρχικών διαδικασιών.

Χωρίς να προδικάζει την έκβαση των ερευνών, η LNV διαβεβαιώνει όσους έχουν υποστεί βλάβη για την πλήρη στήριξή τους. Μέχρι να υπάρξουν τα συμπεράσματα των αρμόδιων αρχών, καλεί όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ώστε να διασφαλιστεί μια ήρεμη και αμερόληπτη έρευνα, με σεβασμό τόσο στις διαδικασίες όσο και στα πρόσωπα.

Ως η μόνη λίγκα που διοργανώνει τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, η LNV καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο κάθε μορφή βίας, είτε σωματικής είτε λεκτικής, τις διακρίσεις, καθώς και κάθε επίθεση κατά της σωματικής ή ηθικής ακεραιότητας των αθλητών. Τέλος, η LNV επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προώθηση ενός ασφαλούς, με σεβασμό και υποδειγματικού αθλητικού περιβάλλοντος».