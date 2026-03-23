Στον Παναιγιάλειο «παίζουν μπάλα» οι γυναίκες!

Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τον Παναιγιάλειο και ποιο το δέσιμό σας με την ομάδα και την ιστορία της;

«Φέτος για μένα είναι η δεύτερη χρονιά στον Παναιγιάλειο, έχω τη θέση της Γραμματείας, είμαι στο Γραφείο τύπου, στα social media και σε όλο το κομμάτι της επικοινωνίας του συλλόγου. Από τότε που σπούδαζα αθλητική δημοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη, ονειρευόμουν τη στιγμή που θα επιστρέψω στο γήπεδο της πόλης μου, με την ομάδα που αγαπώ από μικρό παιδί. Με την επιστροφή μου στο Αίγιο, πριν καλά-καλά μετακομίσω ήρθε η πρόταση της ομάδας, που δέχτηκα αμέσως με μεγάλη χαρά και τιμή.

Η ιστορία όμως ξεκινά από πολύ παλιά, από τον μπαμπά μου, ο οποίος έπαιζε για δέκα ολόκληρα χρόνια με τη μελανόλευκη φανέλα και ήταν εκείνος που μας μετέδωσε αυτήν την αγάπη. Την ίδια αγάπη και ίσως λίγο παραπάνω μετέδωσε στον αδερφό μου Βασίλη, ο οποίος έχει φορέσει για αρκετά χρόνια την φανέλα και το περιβραχιόνιο του Παναιγιαλείου. Μάθαμε να αγαπάμε και να τιμάμε την ομάδα μας, την ομάδα της πόλης μας και να είμαστε δίπλα της στα καλά και στα δύσκολα».

Ποιο είναι το όραμά σας για τον Παναιγιάλειο;

«Να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο, να το δούμε ξανά γεμάτο όπως παλιότερα. Αυτό είναι το σπουδαιότερο που ονειρευόμαστε όλοι. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πολύς κόσμος που αγαπάει και ακολουθεί αυτήν την ομάδα όπου κι αν αγωνίζεται. Είναι επίσης γεγονός, ότι ο πυρήνας των φιλάθλων δεν την έχει αφήσει ποτέ. Τα τελευταία χρόνια όμως η ομάδα είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά κι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Πιστεύουμε ότι μέσα από τη δουλειά που γίνεται τόσο εντός όσο κι εκτός αγωνιστικού χώρου, ο κόσμος θα γεμίσει το γήπεδο ξανά. Στόχος μας είναι μία ομάδα με οργάνωση, καλή λειτουργία, υγεία, καλή αγωνιστική εικόνα και τον κόσμο στο πλευρό της, που δείχνει να επιστρέφει σιγά-σιγά…»

Πιστεύετε ότι κάτι το οποίο κάνει τον Παναιγιάλειο να ξεχωρίζει είναι το ότι είναι μια από τις λίγες ομάδες που δίνει χώρο και σε γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στο ποδόσφαιρο;

«Σίγουρα έχει παίξει ρόλο η παρουσία των γυναικών σε πολλές θέσεις στην ομάδα. Έχει συμβάλει σε μία πιο οργανωμένη και συντονισμένη λειτουργία σε αρκετά κομμάτια της καθημερινότητας της ομάδας. Εκτός από τη δική μου θέση, έχουμε ακόμα την Ελισάβετ στη θέση της ταμίας, την Αντιγόνη που είναι στη Διοίκηση και πανταχού παρούσα, την Βούλα στη θέση της φροντίστριας, την Έλενα που είναι φυσικοθεραπεύτρια, καθώς και τη Λένα, τη Μαρία και τη Βάσω που βρίσκονται με χαμόγελο στα ταμεία του γηπέδου και σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δίπλα μας. Ακόμα και οι φωτογραφίες της ομάδας μας έχουν άρωμα γυναίκας, από την Ελευθερία μας. Γενικά έχουμε μαζευτεί πολλές κοπέλες, με όρεξη, ιδέες και πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας.

Η αλήθεια είναι πως στα γήπεδα της Γ’ Εθνικής όπου ταξιδεύουμε σπάνια συναντάμε γυναίκες σε αντίστοιχους ρόλους, κι αν υπάρχουν, δεν είναι σε καίριες θέσεις. Θεωρούμε ότι έχουμε αρκετά οφέλη που είμαστε τόσες πολλές γυναίκες ως προς τη λειτουργία της ομάδας, αλλά φυσικά αυτό από μόνο του δεν αρκεί».

Πώς βλέπετε το μέλλον της παρουσίας των γυναικών στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα;

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε προοδεύσει κι εμείς στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα, ωστόσο χρειάζονται πολλά βήματα ακόμα για να αναγνωριστεί το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα όπως του αξίζει, αλλά και η γυναικεία παρουσία στο άθλημα αυτό γενικότερα. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει εξέλιξη και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε όλο και περισσότερες γυναίκες να ασχολούνται με τον χώρο».

Πιστεύετε ότι οι άνδρες μπορεί να βλέπουν διαφορετικά τη δουλειά σας λόγω φύλου;Είτε οι συνεργάτες είτε οι φίλαθλοι είτε ακόμα και οι παίκτες;

«Είναι βέβαιο ότι αυτό συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Δυστυχώς μία γυναίκα πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα για να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει στο ποδόσφαιρο και να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης μέσα από τη δουλειά της. Θα σας πω όμως ότι οι παίκτες της ομάδας μας έχουν αγκαλιάσει τη γυναικεία παρουσία με μεγάλο σεβασμό και αναγνώριση στα πρόσωπά μας. Γενικά και ο κόσμος μάς έχει αποδεχτεί, γιατί βλέπει τα αποτελέσματα της δουλειάς μας και δείχνουν εκτίμηση στα πρόσωπά μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ώστε να αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα».

Τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε σε νέες κοπέλες που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και σκέφτονται ότι μπορεί να μην τις «χωράει»;

«Σίγουρα θα υπάρξουν μέρες και στιγμές που θα νιώσεις ότι δεν σε χωράει ο χώρος του ποδοσφαίρου. Όπως σε κάθε χώρο, αν το θέλεις πραγματικά, θα το κάνεις και θα τα καταφέρεις! Θέλει ίσως διπλή προσπάθεια, αλλά αξίζει τον κόπο για κάτι που σου αρέσει. Όλες αυτές οι δυσκολίες δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο για καμία κοπέλα να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Από τη δική μου εμπειρία, θα πω πως αν παραμείνεις πραγματικά ο εαυτός σου, αν μπορείς να προσπεράσεις πολλά που θα ακούσεις και να αντισταθείς εκεί που χρειάζεται, θα τα καταφέρεις. Ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι απαιτητικός, έχει μεγάλη ένταση, αλλά σίγουρα έχει χώρο για όλους και για όλες. Μπορείς να δώσεις το δικό σου χρώμα, με πολλή αγάπη, δουλειά, υπομονή και επιμονή και θα «επιβιώσεις»!