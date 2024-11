Δικαστής στις ΗΠΑ επέτρεψε στην τρανς αθλήτρια, Μπλερ Φλέμινγκ, να αγωνιστεί σε τουρνουά βόλεϊ γυναικών

Η απόφαση ενός δικαστή στο Ντένβερ επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη συμμετοχή των τρανς ατόμων στα γυναικεία ομαδικά αθλήματα, μια αντιπαράθεση που έχει διχάσει την αθλητική κοινότητα, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Η υπόθεση αφορά τη Μπλερ Φλέμινγκ, μια αθλήτρια της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανεπιστημίου του Σαν Χοσέ, η οποία έχει δεχθεί έντονη αμφισβήτηση για το δικαίωμά της να συμμετάσχει στους αγώνες. Παρά τις έντονες αντιδράσεις, το δικαστήριο στάθηκε στο πλευρό της και αποφάσισε υπέρ της συμμετοχής της, ξεκινώντας έναν έντονο δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ.

The University of Wyoming becomes the third school to refuse to face San Jose State in volleyball due to the presence of biological male Blaire Fleming. pic.twitter.com/vyJgoxn4R6 — Dan Zaksheske (@RealDanZak) October 1, 2024

Η απόφαση αυτή επιτρέπει στη Φλέμινγκ, η οποία έχει αγωνιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα γυναικών της Mountain West Conference, το οποίο ξεκινά αυτή την εβδομάδα στο Λας Βέγκας.

Η υπόθεση που αφορά τη Αμερικανίδα αθλήτρια ξεκίνησε όταν εννέα παίκτριες βόλεϊ άλλων ομάδων κατέθεσαν αγωγή κατά της Mountain West Conference, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή τρανς παικτριών στους αγώνες αποτελεί αδικία για τις ίδιες καθώς έχουν μειονέκτημα και τίθεται σε κίνδυνο η... ασφάλεια και των υπολοίπων αθλητριών. Ζήτησαν μάλιστα ασφαλιστικά μέτρα, κάτι το οποίο απέρριψε το δικαστήριο, επιτρέποντας στη Φλέμινγκ να συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα της.

BREAKING: The co-captain of the @SJSU girl’s volleyball team along with 10 athletes from other schools are suing San Jose State University for infringing on their Title IX rights by allowing a male who thinks he’s transgender to play on the women’s team.



Το Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ εξέφρασε τη στήριξή του στην αθλήτρια αλλά και σε όλους τους φοιτητές του, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του: «Όλοι οι φοιτητές-αθλητές του San José State University Spartans έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα αθλήματα σύμφωνα με τους κανόνες του NCAA και της Mountain West Conference. Είμαστε εξαιρετικά δικαιωμένοι που το Δικαστήριο απέρριψε μια προσπάθεια αλλαγής αυτών των κανόνων τη τελευταία στιγμή».

Παρά τη νομική νίκη της Φλέμινγκ, η υπόθεση έχει προκαλέσει εντάσεις. Η αναπληρώτρια προπονήτρια της ομάδας, Μπάτι Σμους, τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού κατήγγειλε ότι η πολιτική του πανεπιστημίου καθώς και το πώς διαχειρίστηκε το θέμα δημιούργησε ένα τοξικό περιβάλλον στο οποίο δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν οι υπόλοιπες αθλήτριες. Η Σμους ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε πιέσεις για να μην εκφράσει δημόσια τη διαφωνία της με τη συμμετοχή της Φλέμινγκ στιτς αγώνες και κατηγόρησε τη διοίκηση για ευνοϊκή μεταχείριση της μαθήτριάς της.

Οι ενάγουσες υποστήριξαν ότι η συμμετοχή της Φλέμινγκ συνιστά διάκριση εις βάρος των γυναικών, στερώντας τους ίσες ευκαιρίες στους αγώνες. Πάντως, σύμφωνα με τους New York Times, το ίδιο το Πανεπιστήμιο επικαλούμενο τους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την παρουσία τρανς παίκτριας στην ομάδα βόλεϊ, παρά τον ντόρο που έχει ξεσπάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην απόφασή του, ο δικαστής Κάτο Κρους αναφέρθηκε στη Φλέμινγκ ως «φερόμενη τρανσέξουαλ» παίκτρια και σημείωσε ότι κανένας κατηγορούμενος δεν αμφισβήτησε την παρουσία τρανς αθλήτριας στο ρόστερ της ομάδας.