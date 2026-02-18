Τον Νοέμβρη του 2025 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν, ο γενικός γραμματέας της FIBA Ανδρέας Ζαγκλής, αναφέρθηκε στο μπάσκετ γυναικών, καθώς και στην πρόοδο που έχει κάνει από την άποψη των θεατών που υπάρχουν στα γήπεδα.

Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας Γ.Γ. έδειξε πλάνα από γεμάτο γήπεδο σε αγώνα προολυμπιακού τουρνουά στο Βέλγιο, όπου και οι δύο ομάδες είχαν προκριθεί, λέγοντας πως είναι η νέα εποχή στο μπάσκετ γυναικών.

Επιπροσθέτως τόνισε πως παρότι κάποιες χώρες έχουν στην κουλτούρα τους το μπάσκετ των ανδρών, αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για τη FIBA να αναπτύξει το γυναικείο κομμάτι.

Και πράγματι το έχει καταφέρει και η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που μπορεί να το αναδείξει!

Τα παραδείγματα είναι αρκετά και φυσικά η έναρξη της προσπάθειας έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε, με τη διεξαγωγή του EuroBasket Women της φάσης των ομίλων αλλά και της τελικής στο ΣΕΦ.

Η στήριξη των Ελλήνων οπαδών ήταν μεγάλη και μάλιστα αποτελεί ρεκόρ για τα δεδομένα της χώρας μας.

Αναλυτικά τα ρεκόρ του EuroBasket Women 2025:

Η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στον 21ο αιώνα ξεκινώντας με την υψηλότερη προσέλευση σε έναν αγώνα, καθώς 10.503 θεατές γέμισαν το εμβληματικό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά στον αγώνα της Ελλάδας με την Τουρκία .

και στον στον αγώνα της με την . Στο μεταξύ, 8.860 θεατές βρέθηκαν στον αγώνα μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη προσέλευση σε έναν αγώνα στον 21ο αιώνα.

Ο μεγάλος τελικός μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας προσέλκυσε το μεγαλύτερο πλήθος σε τελικό κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, με 7.827 θεατές.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το φετινό Ευρωμπάσκετ είχε επίσης κατά μέσο όρο την υψηλότερη προσέλευση από τις αρχές του αιώνα, με 2.579 θεατές.

είχε επίσης κατά μέσο όρο την υψηλότερη προσέλευση από τις αρχές του αιώνα, με 2.579 θεατές. Οι συνολικές προβολές βίντεο στα επίσημα κανάλια της διοργάνωσης, για το τουρνουά και τους Προκριματικούς συνολικά, εκτοξεύτηκαν στα 210 εκατομμύρια τη στιγμή που η διοργάνωση του 2023 είχε 43 εκατομμύρια προβολές.

Η αλληλεπίδραση του κοινού με το περιεχόμενο που αναρτήθηκε αυξήθηκε στα 15 εκατομμύρια από 7 εκατομμύρια του 2023, ενώ οι εμφανίσεις υπερδιπλασιάστηκαν (968 εκατομμύρια φέτος και 415 το 2023).

Οι επίσημες πλατφόρμες του Ευρωμπάσκετ γυναικών κέρδισαν πάνω από 85.000 νέους ακόλουθους.

Το επίσημο site της διοργάνωσης κατέγραψε 1,4 εκατομμύρια επισκέψεις, από 1,1 εκατομμύριο δύο χρόνια νωρίτερα, ενώ οι προβολές σελίδας αυξήθηκαν κατά 88%, και έφτασαν στα 6,2 εκατομμύρια προβολές.

Η επίσημη εφαρμογή του Ευρωμπάσκετ για κινητά κατέγραψε 25.000 downloads, έναντι 14.000 το 2023.

Μάλιστα έχει και επιρροή κατά τη διάρκεια της χρονιάς στο ελληνικό μπάσκετ. Η παρουσία τριών ελληνικών ομάδων (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός), στο Eurocup Women βοήθησαν αρκετά.

Όπως επίσης και η πορεία του Αθηναϊκού που έχει καταφέρει να φτάσει ως τα ημιτελικά, προωθεί και αναδεικνύει όλο και περισσότερο τη χώρα μας.

Και φυσικά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει το προσεχές καλοκαίρι στη Γερμανία, με το μπάσκετ γυναικών να είναι έτοιμο για ακόμη πιο μεγάλα ρεκόρ.