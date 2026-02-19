Η Κέιτ Σκοτ προχώρησε σε μια πολύ εύστοχη τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής κάλυψης του CBS Sports για το Champions League, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση για τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ο Βινίσιους στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα.

Ξεκινώντας την εκπομπή της, η γνωστή δημοσιογράφος τόνισε πως παρόλο που όλοι θέλουν να εστιάσουν στους αγώνες που έπονται για τη Βασίλισσα, όσα συνέβησαν στο ματς της Λισαβόνας εξακολουθούν να αμαυρώνουν το άθλημα και τη διοργάνωση.

Αναφερόμενη στον παίκτη της Μπενφίκα, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος ισχυρίστηκε πως παρεξηγήθηκαν τα λόγια του, η ίδια επισήμανε πως επί τούτου κάλυψε το στόμα του για να κρύψει όσα είπε από τις κάμερες. Υπογράμμισε πως αν αυτό που λες είναι τόσο επαίσχυντο που πρέπει να το κρύψεις από το κοινό, τότε προφανώς κι έχεις άδικο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα λόγια του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος επιχείρησε να δικαιολογήσει τον Αργεντινό μετά το περιστατικό.

Kate Scott's powerful statement on racism in football ❤️ pic.twitter.com/kWUvH5Ts05 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026

«Η ρατσιστική κακοποίηση δεν είναι κάτι καινούργιο σε αυτό το παιχνίδι. Στις περασμένες δεκαετίες, παίκτες όπως ο Σίριλ Ρέτζις, ο Χάουαρντ Γκέιλ, ο Βιβ Άντερσον και ο Τζον Μπαρνς, για να αναφέρω μόνο μερικούς που έπαιξαν σε αυτή τη χώρα, αντιμετώπισαν συνεχή και φρικτή κακοποίηση για να ανοίξουν έναν δρόμο, ώστε οι παίκτες της γενιάς του Βινίσιους να παίζουν και να πανηγυρίζουν χωρίς δεσμά. Μόνο που το 2026, αυτό δεν ισχύει πάντα. Ακόμη περιμένουν από αυτούς, όπως έγινε με τον Βινίσιους χθες βράδυ, να σταθούν πάνω από αυτό, να απαντήσουν με την απόδοσή τους, να βγάλουν τον σκασμό και να παίξουν.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι μια εμβληματική προσωπικότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Χθες, μετέφερε την εστίαση από το τι ειπώθηκε στην πραγματικότητα, στο αν υπήρξε πρόκληση για αυτό. Ουσιαστικά μας είπε ότι ο Βινίσιους πήγαινε γυρεύοντας. Αυτό είναι ένα καταστροφικό αφήγημα από έναν άνθρωπο που θεωρείται ηγετική μορφή στο παγκόσμιο παιχνίδι. Η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου παγκοσμίως παλεύει με τη φυλετική ποικιλομορφία στα ανώτατα εκτελεστικά της επίπεδα, όπως και η UEFA, αλλά ελπίζουμε ότι η έλλειψη μαύρων φωνών στην αίθουσα δεν θα σημαίνει ότι οι μαύροι παίκτες θα συνεχίσουν να μένουν απροστάτευτοι.

Ελπίζουμε το ποδόσφαιρο να γίνει μια καλύτερη πλατφόρμα όπου το μίσος θα αντιμετωπίζεται με κάτι περισσότερο από ονομαστικά πρόστιμα και μερικά κλεισίματα κερκίδων. Εκεί όπου η διαφορετικότητα θα γιορτάζεται πραγματικά, δεν θα γίνεται απλώς ανεκτή ούτε θα δέχεται επιθέσεις με τα χέρια μπροστά στο στόμα. Η φυλετική ποικιλομορφία σε ένα γήπεδο του Champions League είναι η αναπαράσταση της παγκόσμιας αγάπης για αυτό το παιχνίδι και του ότι όλος ο κόσμος ανήκει σε αυτό. Αυτό είναι το ίδιο το πνεύμα του ποδοσφαίρου. Και αν δεν συμφωνείτε, τότε με όλο τον σεβασμό, εσείς είστε αυτοί που δεν ανήκετε εδώ».

