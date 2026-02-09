GWomen
15 χρόνια Spetses Mini Marathon
09/02/2026
ΤΡΙΑΘΛΟ

Gazzetta Awards 2025: Ειδική τιμητική βράβευση στο Spetses Mini Marathon

Δημήτρης Ντζάνης

Το Spetses Mini Marathon αποτελεί έναν κορυφαίο αθλητικό προορισμό και με αφορμή τα 15 χρόνια ζωής, τιμήθηκαν στα  Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Μια διοργάνωση που έχει γιγαντωθεί κι αποτελεί ένα σταθερό ετήσιο αθλητικό ραντεβού, το Spetses Mini Marathon, που συμπλήρωσε 15 χρόνια ζώής, τιμήθηκε στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Το βραβείο παρέλαβαν από τον CEO της Liquid Media, Παναγιώτη Γεωργόπουλο, η Δήμαρχος Σπετσών, Ευγενία Φραγκιά και η «καρδιά» του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα Κουταρέλλη.

«Θα φτιάξουμε μια παιδική χαρά στην καρδιά των Σπετσών που θα είναι συμπεριληπτική» δήλωσε η Δήμαρχος Σπετσών, Ευγενία Φραγκιά.

«Η πλατεία θα φέρει το όνομα του αγώνμα, ευχαριστούμε το Gazzetta, τους χορηγούς και όλους αυτούς που έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια, το Spetses Mini Marathon» είπε με τη σειρά της η Μαρίνα Κουταρέλλη.

