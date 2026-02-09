Gazzetta Awards 2025: Ειδική τιμητική βράβευση στο Spetses Mini Marathon

Μια διοργάνωση που έχει γιγαντωθεί κι αποτελεί ένα σταθερό ετήσιο αθλητικό ραντεβού, το Spetses Mini Marathon, που συμπλήρωσε 15 χρόνια ζώής, τιμήθηκε στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Το βραβείο παρέλαβαν από τον CEO της Liquid Media, Παναγιώτη Γεωργόπουλο, η Δήμαρχος Σπετσών, Ευγενία Φραγκιά και η «καρδιά» του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα Κουταρέλλη.

«Θα φτιάξουμε μια παιδική χαρά στην καρδιά των Σπετσών που θα είναι συμπεριληπτική» δήλωσε η Δήμαρχος Σπετσών, Ευγενία Φραγκιά.

«Η πλατεία θα φέρει το όνομα του αγώνμα, ευχαριστούμε το Gazzetta, τους χορηγούς και όλους αυτούς που έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια, το Spetses Mini Marathon» είπε με τη σειρά της η Μαρίνα Κουταρέλλη.