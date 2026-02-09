Gazzetta Awards 2025: Ειδική τιμητική βράβευση στην Τασούλα Κελεσίδου

Μια μεγάλη πρωταθλήτρια του ελληνικού στίβου και του γυναικείου αθλητισμού στη χώρα μας, η Τασούλα Κελεσίδου τιμήθηκε με το βραβείο Hall Of Fame Legend, στη μεγάλη βραδιά των Gazzetta Awards 2025 by Novibet στο Μέγαρο Μουσικής.

«Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την ισότητα, υπάρχουν ακόμα πολλές ανισότητες στον αθλητισμό, δήλωσε η Τασούλα Κελεσίδου, που στην πλούσια συλλογή της από τη δισκοβολία, δεσπόζουν τα ασημένια μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ το 2000 και στην Αθήνα το 2004.

Το βραβείο παρέλαβε από τα χέρια του γενικού γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, που δήλωσε: «Η Τασούλα εκτός από τον δίσκο έσπρωξε και τον ελληνική στίβο. Εμείς σαν Πολιτεία θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο πιο πολλά παιδιά να μπουν στον χώρο του αθλητισμού».