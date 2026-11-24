Η Ελίνα Σβιτολίνα, εμφανώς ενοχλημένη, απασφάλισε κατά της Μίρα Αντρέεβα, σχετικά με όσα ανέφερε η Ρωσίδα, νικήτρια των WTA Finals, για την ίδια, μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού.

Οι Ουκρανές τενίστριες αποφεύγουν κάθε επαφή και επικοινωνία με τις Ρωσίδες και δε συνηθίζουν να δίνουν τα χέρια τους στο τέλος των αγώνων. Έτσι έγινε και στον τελικό των WTA Finals. Η Σβιτολίνα απέφυγε την Ανδρέεβα σκόπιμα, αλλά, παρόλα αυτά, η Ρωσίδα, στην απονομή του τίτλου της διοργάνωσης, αποφάσισε να μιλήσει για την Ουκρανή αντίπαλό της.

Η Αντρέεβα, μετά την κατάκτηση των τελικών τoυ WTA Tour, σχολίασε με ιδαίτερα θερμά λόγια την πορεία της Σβιτολίνα, τονίζοντας και την δυσκολία που έχει ο συνδυασμός της μητρότητας με τον πρωταθλητισμό: «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να χάνεις έναν τελικό. Έχεις μια μικρή κόρη και είσαι μια υπέροχη μητέρα. Το να επιστρέφεις στο tour και να πετυχαίνεις αυτά τα αποτελέσματα, δεν μπορώ καν να φανταστώ πόσο δύσκολο είναι. Συγχαρητήρια σε εσένα και σε όλη την ομάδα σου. Σου εύχομαι τα καλύτερα για την επόμενη χρονιά».

Η Σβιτολίνα, αντίστοιχα, στην δική της ομιλία στην απονομή δεν αναφέρθηκε στη Ρωσίδα και δύο βδομάδες αργότερα, σε δηλώσεις που έκανε στο Suspilne Sports, εξήγησε το λόγο που ενοχλήθηκε για την τοποθέτηση της Αντρέεβα προς το πρόσωπό της: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μου αρέσει να χάνω, ειδικά σε έναν τελικό. Είναι κάτι εξαιρετικά επώδυνο για εμένα, σαν να περνάει ένα μαχαίρι μέσα από την καρδιά μου. Ήμουν πολύ στεναχωρημένη. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, ήξερα ότι θα προσπαθούσε να βρει λόγια για να με συγχαρεί. Δεν πιστεύω ότι ήταν σωστό».

«Δεν δίνουμε το χέρι ούτε βγαίνουμε σε φωτογραφίες με εκπροσώπους της χώρας που μας εισβάλλει, επομένως αυτό έμοιαζε με πρόκληση. Με έκανε να αισθανθώ πολύ άβολα. Ήξερα ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις στα ΜΜΕ και ότι συχνά τα ΜΜΕ παίρνουν το μέρος τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, ήταν κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο», συμπλήρωσε η Ουκρανή τενίστρια.