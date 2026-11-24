Στην 8η αγωνιστική της Volley league Γυναικών ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία το ντέρμπι των δύο αήττητων ομάδων, του Παναθηναϊκού και του Πανιωνίου. Μια αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 17:00. Λέμε ήταν γιατί ναι μεν θα γίνει κανονικά την Κυριακή στο Μετς, αλλά τέσσερις ώρες πιο νωρίς.

Συγκεκριμένα το πρώτο σερβίς θα γίνει στις 13:00, μια αλλαγή που γίνεται για τηλεοπτικούς λόγους, προκειμένου τόσο το ματς αυτό, όσο και το παιχνίδι μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΣ Γιάννινα να μεταδοθεί από το ΣΠΟΡ FM TV. Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων» αναφέρει τα εξής: «Για τηλεοπτικούς λόγους, οι αναμετρήσεις της ομάδας βόλεϊ γυναικών με τον Πανιώνιο και του μπάσκετ γυναικών με τον ΠΑΣ Γιάννινα θα γίνουν σε νέα ώρα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου . Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανιώνιο για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών θα γίνει στις 13:00 αντί για τις 17:00 το απόγευμα».