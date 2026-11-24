Σε τρεις δόσεις θα διεξαχθεί η 8η αγωνιστική της Volley league Γυναικών. Αρχικά το Σάββατο 28/11 θα έχουμε τρεις αναμετρήσεις, την Κυριακή άλλες δύο με πιο σημαντική το ντέρμπι της κορυφής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο και στις 9/12 θα ολοκληρωθεί με το ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές, εκτός του ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός, έχει ως εξής:
Volley League Γυναικών – 8η αγωνιστική
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026
Γυμναστήριο Μαρκόπουλου, 17.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ο. Θήρας
Διαιτητές: Μαυράκης, Γεωργάκη, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Ράπτη Ρ., Μήτση, Γραμματεία: Λορέντζου.
Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 19.00: Α.Ε.Κ. – Α.Σ. Άρης
Διαιτητές: Πρέντζας, Μεταξά, Παρατηρητής: Οικονόμου, Επόπτες: Σφυρίδη, Σαμοθράκης Αριστ., Γραμματεία: Καλιγέρη.
Γυμναστήριο «Π. Νικολαΐδης», 19.00: Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ. Ελπίς
Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Πέρρος, Γραμματεία: Καπουράνη.
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026
Γυμναστήριο ΜΕΤΣ, 13.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος
Διαιτητές: Γεωργιάδης, Τόλιος, Τσάλεντζ ρέφερι: Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Γυμναστήριο Μίκρας, 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Σ.Π. Θέτις
Διαιτητές: Κυριακόπουλος, Κουκουμάκας Π., Τσάλεντζ ρέφερι: Βασιλειάδης, Παρατηρητής: Τσοπάνογλου, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026
ΖΑΟΝ - Ολυμπιακός