Σε τρεις δόσεις θα διεξαχθεί η 8η αγωνιστική της Volley league Γυναικών. Αρχικά το Σάββατο 28/11 θα έχουμε τρεις αναμετρήσεις, την Κυριακή άλλες δύο με πιο σημαντική το ντέρμπι της κορυφής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο και στις 9/12 θα ολοκληρωθεί με το ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές, εκτός του ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός, έχει ως εξής:

Volley League Γυναικών – 8η αγωνιστική

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο Μαρκόπουλου, 17.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ο. Θήρας

Διαιτητές: Μαυράκης, Γεωργάκη, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Ράπτη Ρ., Μήτση, Γραμματεία: Λορέντζου.

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 19.00: Α.Ε.Κ. – Α.Σ. Άρης

Διαιτητές: Πρέντζας, Μεταξά, Παρατηρητής: Οικονόμου, Επόπτες: Σφυρίδη, Σαμοθράκης Αριστ., Γραμματεία: Καλιγέρη.

Γυμναστήριο «Π. Νικολαΐδης», 19.00: Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ. Ελπίς

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Πέρρος, Γραμματεία: Καπουράνη.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο ΜΕΤΣ, 13.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Τόλιος, Τσάλεντζ ρέφερι: Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Γυμναστήριο Μίκρας, 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Σ.Π. Θέτις

Διαιτητές: Κυριακόπουλος, Κουκουμάκας Π., Τσάλεντζ ρέφερι: Βασιλειάδης, Παρατηρητής: Τσοπάνογλου, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026

ΖΑΟΝ - Ολυμπιακός