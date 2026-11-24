Η μαγική φουρνιά των αθλητών και αθλητριών των κατηγοριών Κ18 και Κ20 δεν περιορίζεται μόνο στα παιδιά που κατάφεραν να κατακτήσουν μετάλλια στις δύο κορυφαίες διοργανώσεις της χρονιάς. Ο πλουραλισμός ταλέντου, η ικανότητα διεκδίκησης της διάκρισης και η ποιότητα χαρακτήρα είναι στοιχεία που κάνουν αυτή τη γενιά να ξεχωρίζει από τα πρώτα της βήματα.

Μία από τις αθλήτριες που ξεχώρισαν την περασμένη σεζόν και άφησαν πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια είναι η Δανάη Μπακογιάννη. Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη ολοκλήρωσε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, με σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Κατέλαβε την έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, ενώ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20 στο Όρεγκον. Παράλληλα, πέτυχε δύο φορές πανελλήνιο ρεκόρ Κ18, έξι φορές πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, ενώ σημείωσε και πανελλήνιο ρεκόρ στα 60 μ. με εμπόδια στην κατηγορία Κ20.

Η νεαρή αθλήτρια – γεννημένη το 2009 – έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά, ωστόσο ένα διάστρεμμα την κράτησε πίσω και την άφησε εκτός αποστολής για την Παγκόσμια Γυμνασιάδα, που θα γίνει τον επόμενο μήνα στη Βραζιλία και αποτελούσε έναν από τους στόχους της.

«Δεν μπορεί ακόμη να βάλει ταχύτητα. Τρέχει, αλλά όχι με εμπόδια, και βρίσκεται ήδη κοντά στις δύο εβδομάδες εκτός κανονικού ρυθμού προπόνησης», ανέφερε η πρώην πρωταθλήτρια των σύνθετων αγωνισμάτων και προπονήτριά της, Φωτεινή Κατσινέλη, η οποία αναφέρθηκε και στα στοιχεία που θα αποτελέσουν αντικείμενο δουλειάς την επόμενη σεζόν.

«Η τεχνική της είναι πολύ καλή. Θα δουλέψει στη δύναμη, κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα, καθώς δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε καθόλου το κορμί της. Θέλαμε τα βάρη που κάνει να είναι όσα αντέχει με βάση την ηλικία της. Τώρα, πλέον, είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσει την ενδυνάμωση και ιδιαίτερα στον κορμό της», συμπλήρωσε η Κατσινέλη.

Όσον αφορά τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου, η Φωτεινή Κατσινέλη επιβεβαιώνει ότι η αθλήτρια θα μπει κανονικά στον κλειστό στίβο, έχοντας ως βασικό στόχο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20.

«Υπάρχει αυτή η πρόκληση του Πανελληνίου Κ20, που σίγουρα αποτελεί στόχο. Επιπλέον, νωρίτερα θα συμμετάσχει και σε κάποιες από τις ημερίδες που θα διοργανωθούν. Στο πλάνο μας είναι και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ», συμπλήρωσε.

Το 2027 είναι μια χρονιά με ξεχωριστή σημασία για την Μπακογιάννη, καθώς στο αγωνιστικό καλεντάρι δεσπόζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Μπίντγκοζ. Οι στόχοι είναι υψηλοί και η νεαρή αθλήτρια θέλει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Η Κατσινέλη τόνισε: «Στόχοι μπαίνουν και είναι υψηλοί. Η Δανάη κυνηγάει τα ρεκόρ και ό,τι καλύτερο μπορούν αυτά να της δώσουν σε μια διοργάνωση όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20».

Η προπονήτριά της ξεχωρίζει, παράλληλα, ορισμένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της, τα οποία αποτελούν και τη βάση της εξέλιξής της: «Η ταχυδυναμική της είναι ένα από τα βασικά της χαρίσματα και, σε συνδυασμό με την έμφυτη τεχνική της, τη βοηθάει να κάνει αυτά που κάνει. Η Δανάη ήξερε από την αρχή πως θέλει να ασχοληθεί με τα εμπόδια. Έχει απίστευτη αίσθηση στο πέρασμα του εμποδίου».

Τέλος, η Φωτεινή Κατσινέλη αναφέρθηκε στην επίδραση που είχαν οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε η αθλήτριά της, τονίζοντας πόσο σημαντικές ήταν για την αυτοπεποίθηση και την αγωνιστική της ωρίμανση: «Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ριέτι και στο Παγκόσμιο του Όρεγκον τη βοήθησαν πάρα πολύ να πιστέψει ακόμη περισσότερο στον εαυτό της. Μπαίνει στον αγώνα και κάνει αυτό που μπορεί, κυνηγώντας τους χρόνους που την αντιπροσωπεύουν. Το επίπεδο των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι πολύ υψηλό και αυτό τους βοηθάει να βελτιώνονται».

Η Μπακογιάννη έχει τρέξει τα ψηλά εμπόδια σε 13.59 που είναι η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην κατηγορία Κ20 και σε 13.44 τα εμπόδια της κατηγορίας Κ18.