Ένα από τα διασημότερα ζευγάρια στο χώρο του τένις πήρε την απόφαση να χωρίσει. Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες μέρες, η Ελίνα Σβιτολίνα και Γκαέλ Μονφίς αποφάσισαν να πάρουν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους, γεγονός που ανακοίνωσαν οι ίδιοι μέσω ανάρτησής τους στα social media.

Πριν λίγες μέρες, η Σβιτολίνα μίλησε για όσα οδήγησαν στον χωρισμό τους και για το πόσο δύσκολη απόφαση ήταν για την ιδια: «Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε ποτέ να μοιραστώ μαζί σας. Είναι η πιο δύσκολη αλήθεια που χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσω και το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε να πω στον άνθρωπο που αγαπώ. Όλοι γνωρίζετε πόσα σημαίνει η Ουκρανία για μένα. Αυτό για το οποίο έχω μιλήσει ελάχιστα είναι το τι έχει προκαλέσει ο πόλεμος μέσα μου. Ο Γκαέλ τα έβλεπε όλα αυτά. Δεν άφησε ποτέ το χέρι μου. Παλέψαμε μαζί για πολύ καιρό, δίνοντας ό,τι είχαμε. Με τον καιρό κατάλαβα ότι πρέπει να βρω ξανά τον εαυτό μου και ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό μέσα στον γάμο μας».

Σειρά πήρε και ο Γκαέλ Μονφίς που άργησε αλλά έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μετά τον χωρισμό: «Ο χωρισμός με την Ελίνα με πλήγωσε πολύ. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε τα δικά μας προβλήματα και δεν μπορούμε πάντα να ελέγχουμε όσα συμβαίνουν».

Ακόμη, ο Γάλλος τενίστας μίλησε και για τις επιπτώσεις που έχει ο χωρισμός τους στον ίδιο: «Για όσους έχουν βρεθεί στη θέση μου, ένας χωρισμός δεν είναι εύκολος. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να προπονηθώ όπως θέλω, δεν βρίσκομαι στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Δεν θα προσποιηθώ ότι όλα είναι καλά. Τρώω λιγότερο, κάνω τα πάντα χειρότερα. Μίλησα με την οικογένειά μου και τους κοντινούς μου ανθρώπους και άρχισα να αναρωτιέμαι αν θα είμαι αρκετά δυνατός για να προπονηθώ και να προετοιμαστώ».

«Είναι ήδη πολύ δύσκολο να μπεις στο γήπεδο για τους τελευταίους αγώνες της καριέρας σου, με συναισθήματα που δεν έχεις ξαναζήσει. Όταν είσαι επιπλέον πληγωμένος και πρέπει να κοιτάξεις μπροστά, για μένα ήταν σχεδόν αδύνατο να αγωνιστώ», συμπλήρωσε ο Μονφίς, που διανύει τις τελευταίες του μέρες ως εν ενεργεία τενίστας, αφού αποφάσισε να αποσυρθεί στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.