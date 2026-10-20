Ολυμπιακός: Στην Πολωνία για το δύο στα δύο οι «ερυθρόλευκες»

Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Πολωνία, όπου συνεχίζει το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι. Την Τετάρτη (21/10) το βράδυ, στις 19:30 (YouTube: FIBA Basketball), τα κορίτσια του Αχμέντ Ενζόγια αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Σλέζα Βρότσλαβ, για το ματς της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του EuroCup, με στόχο το «διπλό» και το «δύο στα δύο».

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, στο ματς της 1ης αγωνιστικής του τέταρτου ομίλου, οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 96-68 την Μπάξι Φερόλ στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Μοσχάτου.

«Με ενέργεια και χαρακτήρα»

Αχμέντ Ενζόγια: «Ανυπομονούμε για το δεύτερο μας ματς στο EuroCup. Είναι το πρώτο μας ευρωπαϊκό εκτός έδρας ματς, παίζουμε στην Πολωνία με την Σλέζα Βρότσλαβ. Ξεκινήσαμε την πορεία μας στο EuroCup με μια σημαντική νίκη απέναντι στην Μπάξι Φερόλ. Γνωρίζουμε, όμως, ότι κάθε ματς σε αυτή τη διοργάνωση παρουσιάζει μια διαφορετική πρόκληση. Το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε εκτός έδρας, απαιτεί να είμαστε συγκεντρωμένοι, πειθαρχημένοι και έτοιμοι να ανταγωνιστούμε από το πρώτο λεπτό. Βασικός μας στόχος είναι, να συνεχίσουμε πάνω σε όσα δείξαμε στον πρώτο μας αγώνα! Θέλουμε να παίξουμε με ένταση, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, να αμυνθούμε ως σύνολο και να διατηρήσουμε τη σταθερότητά μας, σε όλη τη διάρκεια. Ο αντίπαλος είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και περιμένουμε ένα δύσκολο ματς. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας, αλλά η προσοχή μας είναι στραμμένη σε εμάς και σε όσα μπορούμε να ελέγξουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκπροσωπήσουμε τον Ολυμπιακό με ενέργεια, χαρακτήρα και φιλοδοξία».

Ντουλσί Φάνκαμ: «Πιστεύω, θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και θα γίνει ένα καλό ματς. Από όσα έχω δει από την ομάδα τους, διαθέτουν πολύ ταλέντο. Ωστόσο, θεωρώ ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αρκετά καλά, τόσο κοντά στο καλάθι όσο και από την περιφέρεια. Με προσπάθεια και συγκέντρωση, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη».