Η διαδρομή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών της Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ στρωμένη με ροδοπέταλα. Για δεκαετίες, το άθλημα στη χώρα κινήθηκε στη σκιά της απαξίωσης, βασισμένο σχεδόν αποκλειστικά στο πείσμα και τις προσωπικές θυσίες των ίδιων των αθλητριών. Από τις πρώτες προσπάθειες και τη σημειολογική παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, μέχρι την οργάνωση του εγχώριου πρωταθλήματος, η ομάδα έδωσε σκληρές μάχες για να αποκτήσει φωνή, ορατότητα και σεβασμό.

Πλέον, η Γαλανόλευκη βρίσκεται απέναντι σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα. Η ραγδαία ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ευρώπη έχει ανεβάσει τον πήχη σε επίπεδα που απαιτούν απόλυτο επαγγελματισμό. Η επικείμενη αναμέτρηση με την Αγγλία (9/10, 18:00, Live από το Gazzetta) συμπυκνώνει αυτή την πρόκληση . Απέναντι στις «Lionesses», που αποτελούν μια υπερδύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με τεράστιες επενδύσεις και παίκτριες που αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο, η ελληνική ομάδα καλείται να σταθεί με θάρρος.

Η δυναμική της Αγγλίας αποτυπώνεται και στο ιστορικό των παικτριών της. Αρκετές έχουν κατακτήσει σημαντικούς τίτλους σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, ενώ η εθνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022 και το 2025. Παίκτριες όπως η Λία Γουίλιαμσον, Λούσι Μπρονζ έχουν απίστευτες παραστασεις, κλάση και μπόλικη ποιότητα. Επίσης σε σχέση με τις περισσότερες από της παίκτριες της Ελλάδας έχουν και πολύ διαφορετικές παροχές. Δεδομένου ότι παίζουν στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και έχουν κάθε χρόνο σχεδόν παρουσία στο Women's Champions League. Στοιχεία που μας κάνουν να καταλαβαίνουμε εύκολα πόσο διαφορετικό είναι το επίπεδο. Αφού όλα αυτά στα ελληνικά δεδομένα είναι... εξωπραγματικά.

Ο αγώνας αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία εξέλιξης. Η ελληνική ομάδα δεν έχει να χάσει τίποτα. Αντίθετα, έχει να κερδίσει πολύτιμες παραστάσεις, συνεχίζοντας μια πορεία που έχει γράψει ήδη σημαντικές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού γυναικείου ποδοσφαίρου. Η κορυφαία στιγμή παραμένει η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όταν η Εθνική Γυναικών βρέθηκε απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία και η Αυστραλία. Από τότε, μέσα από τις συνεχείς συμμετοχές στα προκριματικά των μεγάλων διοργανώσεων και τις αναμετρήσεις με ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, η Εθνική έχει αποκτήσει εμπειρίες που αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον.