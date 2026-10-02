POWER IN HER: Το Kickboxing συνάντησε τη γυναικεία ενδυνάμωση με φόντο την Ακρόπολη

Μπορεί το Kickboxing να έχει συνδεθεί στο μυαλό των περισσότερων με το ρινγκ, την αγωνιστική ένταση και τη σκληρή προπόνηση, όμως το POWER IN HER ήρθε να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά του αθλήματος.

Το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, το rooftop του Athenaeum Eridanus Luxury Hotel μετατράπηκε σε έναν ξεχωριστό χώρο άθλησης και ενδυνάμωσης, φιλοξενώντας ένα women-only Kickboxing Experience, στα πλαίσια των Sunset Wellness Experiences, με τον επαγγελματία αθλητή Δημήτρη Χιώτη.

Με την Ακρόπολη να δεσπόζει στο φόντο και την Αθήνα να φωτίζεται σταδιακά από το ηλιοβασίλεμα, γυναίκες από τον χώρο του αθλητισμού, της τέχνης και του fitness φόρεσαν τα γάντια τους και γνώρισαν από κοντά ένα άθλημα που μπορεί να αποτελέσει πολλά περισσότερα από μια μορφή αγωνιστικής δραστηριότητας.

Από το ρινγκ στην αυτοπεποίθηση

Το POWER IN HER σχεδιάστηκε με έναν ξεκάθαρο στόχο, να φέρει τις συμμετέχουσες σε επαφή με το Kickboxing μέσα από μια διαφορετική οπτική.

Μέσα από βασικές τεχνικές, ασκήσεις κίνησης και σωστής στάσης του σώματος, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις απαιτήσεις του αθλήματος, αλλά και τις αξίες που το συνοδεύουν, δύναμη, πειθαρχία, συγκέντρωση, αυτοέλεγχο και αυτοπεποίθηση.

Το session δεν είχε αγωνιστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, στόχος ήταν να γίνει μια πρώτη γνωριμία με ένα άθλημα που μπορεί να λειτουργήσει ως ένας δυναμικός τρόπος άσκησης και προσωπικής εξέλιξης, ανεξάρτητα από το επίπεδο ή την προηγούμενη εμπειρία κάθε συμμετέχουσας.

Την καθοδήγηση ανέλαβε ο επαγγελματίας αθλητής Δημήτρης Χιώτης, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σημαντικός σταθμός στην πορεία του αποτέλεσε και η τετράμηνη προπονητική του παρουσία στο Venum Training Camp στην Ταϊλάνδη, όπου είχε την ευκαιρία να προπονηθεί σε ένα διεθνές περιβάλλον υψηλού επιπέδου, δίπλα σε αθλητές και προπονητές από διαφορετικές χώρες.

«Κάθε γυναίκα μπορεί να φορέσει τα γάντια»

Για τον Δημήτρη Χιώτη, το Kickboxing μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που βοηθά κάθε άνθρωπο να γνωρίσει καλύτερα τις δυνατότητές του.

«Το Kickboxing είναι πολλά περισσότερα από αυτό που συχνά φανταζόμαστε βλέποντας δύο αθλητές μέσα σε ένα ρινγκ. Είναι ένα άθλημα που χτίζει δύναμη, πειθαρχία, αυτοπεποίθηση και μας μαθαίνει να ξεπερνάμε τα όριά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και αυτό ακριβώς ήταν το μήνυμα του POWER IN HER. Η επαφή με το άθλημα δεν προϋποθέτει προηγούμενη εμπειρία, ούτε απαραίτητα αγωνιστικές βλέψεις.

«Κάθε γυναίκα μπορεί να φορέσει τα γάντια, να γνωρίσει το άθλημα και να ανακαλύψει μέσα από αυτό τις δικές της δυνατότητες, χωρίς να χρειάζεται να έχει προηγούμενη εμπειρία ή στόχο τον πρωταθλητισμό», πρόσθεσε.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο, η δύναμη δεν αποτελεί προνόμιο ενός συγκεκριμένου φύλου, αλλά μια δυνατότητα που μπορεί να ανακαλύψει ο καθένας μέσα από την προσπάθεια.

«Μέσα από το POWER IN HER θέλουμε να καταρρίψουμε στερεότυπα και να δείξουμε ότι το Kickboxing μπορεί να αποτελέσει έναν δυναμικό τρόπο άσκησης, ενδυνάμωσης και προσωπικής εξέλιξης».

Από το Kickboxing στο Spa

Η εμπειρία, ωστόσο, δεν σταμάτησε με την ολοκλήρωση του training. Οι συμμετέχουσες μεταφέρθηκαν στο Eridanus Spa, όπου είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στην εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με υδρομασάζ, στη σάουνα και στο steam room, συνδυάζοντας την άσκηση με στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε και πάλι στο rooftop του Athenaeum Eridanus, αυτή τη φορά σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, με healthy snacks, drinks και DJ music από τη Sound Color.

Και φυσικά, το σκηνικό παρέμενε εντυπωσιακό: η φωτισμένη Ακρόπολη και ο αθηναϊκός ορίζοντας αποτέλεσαν το ιδανικό φόντο για την ολοκλήρωση μιας εμπειρίας που συνδύασε άθληση, ευεξία, κοινωνικότητα και γυναικεία ενδυνάμωση.

Οι συνεργάτες του POWER IN HER

Τη διοργάνωση υποστήριξε η METASOURCE, αποκλειστική αντιπρόσωπος της QNT στην Ελλάδα, προσφέροντας προϊόντα στις συμμετέχουσες. Η QNT αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο brand στον χώρο της αθλητικής διατροφής και των συμπληρωμάτων, με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες.

Η Force1 παρείχε τα γάντια πυγμαχίας “Άλμα Ζωής” Κατά του Καρκίνου του Μαστού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Kickboxing session. Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2011 στον χώρο του εξοπλισμού μαχητικών αθλημάτων και των οργάνων γυμναστικής, έχοντας παρουσία δίπλα σε αθλητές, προπονητές και διοργανώσεις.

Παράλληλα, η Garden, σε συνεργασία με τη Σουρωτή, προσέφερε στις συμμετέχουσες ενυδατικό spray προσώπου και σώματος με φυσικά μεταλλικά στοιχεία και υαλουρονικό οξύ, προσφέροντας αίσθηση δροσιάς, αναζωογόνησης και ενυδάτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρίας.

Το POWER IN HER απέδειξε τελικά πως ένα αθλητικό event μπορεί να ξεφύγει από τα στενά όρια της προπόνησης. Με το Kickboxing ως αφετηρία και την Ακρόπολη ως σκηνικό, η βραδιά έστειλε ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: η δύναμη δεν είναι μόνο σωματική· είναι η αυτοπεποίθηση να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο, να ξεπεράσεις τα όριά σου και να κάνεις το πρώτο βήμα.

Athenaeum Eridanus Luxury Hotel Athens

Παναγή Τσαλδάρη (Πειραιώς)

210.5200212

athenaeumeridanus.com.gr