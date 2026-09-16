Η Σαμπαλένκα μπορεί να έχασε τον τίτλο σε ένα δραματικό ματς τριών σετ και μαζί την ευκαιρία να πανηγυρίσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη Νέα Υόρκη, όμως η ήττα δεν ήταν το μόνο που της κόστισε.

Ο... χαμός που έγινε στον τελικό είχε και οικονομικό αντίκτυπο, καθώς η 28χρονη τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.500 δολαρίων, περίπου 6.500 ευρώ. Αφού κατά τη διάρκεια του αγώνα δέχθηκε παρατήρηση επειδή έστειλε την μπάλα προς τις εξέδρες, ενώ μετά το τέλος του τελικού έσπασε τη ρακέτα της.

Η ίδια, πάντως, παραδέχθηκε πως ήταν πολύ δύσκολο να συγκρατήσει τα συναισθήματά της μετά από μια τέτοια ήττα, ειδικά σε έναν τελικό Grand Slam.

Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε πως το πρόστιμο της Σαμπαλένκα ήταν ένα από τα υψηλότερα του φετινού US Open, αλλά όχι και το μεγαλύτερο. Η Λουίσινα Τζιοβανίνα τιμωρήθηκε με 20.000 δολάρια για περιστατικό στην αναμέτρησή της με τη Λουτσία Μπρονζέτι στα προκριματικά, ενώ ο Κορεντέν Μουτέ κλήθηκε να πληρώσει 10.000 δολάρια μετά το ξέσπασμά του και το σπάσιμο της ρακέτας του απέναντι στον Ντέιν Σουίνι.