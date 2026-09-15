Βελτιωμένη θέση στην παγκόσμια κατάταξη της WTA κατέγραψε η Μαρία Σάκκαρη μετά την ολοκλήρωση του US Open. Η Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε δύο θέσεις και πλέον βρίσκεται στο Νο33 του κόσμου, έχοντας συγκεντρώσει 1.355 βαθμούς.

Αναλυτικότερα η παρουσία της στη Νέα Υόρκη της επέτρεψε να κάνει ένα μικρό, αλλά σημαντικό βήμα προς τα πάνω στην κατάταξη. Η Σάκκαρη, πάντως, θα χρειαστεί να προσέξει τη Νίκολα Μπαρτούνκοβα, η οποία βρίσκεται ακριβώς πίσω της, στο Νο34, με 1.352 βαθμούς. Η διαφορά των δύο αθλητριών είναι μόλις τρεις βαθμοί.

Να θυμίσουμε πως η Σάκκαρη στο court 5 των εγκαταστάσεων του US Open άφησε μια μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη, με τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα να κερδίζει 1-6, 7-6(4), 6-2 και στη φάση των «32» στο απλό γυναικών.