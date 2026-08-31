H AEK απέκτησε τη Μαυροβούνια πλέι μέικερ Μάγια Τσέκλιτς

Στο πλαίσιο της εντολής του κ. Μάριου Ηλιόπουλου για αναβάθμιση όλων των τμημάτων, η διοίκηση του αθλητικού οργανισμού της ΑΕΚ υλοποίησε την απόφασή της για απόκτηση με μεταγραφή από τη Ζέτα από το Μαυροβούνιο, της σπουδαίας αθλήτριας χάντμπολ, Μάγια Τσέκλιτς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια!

Η 19χρονη (18/05/2007) διεθνής Μαυροβούνια πλέι μέικερ, ύψους 1.86μ., υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας χάντμπολ της Ένωσης.

Το κορυφαίο ταλέντο του Μαυροβουνίου, διεθνής με όλες τις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες, υποδέχθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής του αθλητικού οργανισμού της ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής.

Η Μάγια Τσέκλιτς έχει ήδη αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 το 2026, στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2023 και του 2025, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2022 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2022.

Με την φανέλα της Zέτα, σημείωσε 657 γκολ τις τελευταίες τρεις σεζόν, κατακτώντας σε όλες, την κορυφή του πίνακα των σκόρερ και αναδεικνυόμενη παράλληλα πολυτιμότερη παίκτρια του πρωταθλήματος.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μάγια Τσέκλιτς δήλωσε στο aek.gr: «Είναι μεγάλη τιμή να γίνομαι μέλος της ΑΕΚ, ενός Συλλόγου με τόσο μεγάλη Ιστορία και φιλοδοξίες. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου να έρχομαι στην Ελλάδα και πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω με την ποιότητά μου και με την ενέργειά μου, ώστε να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα και είμαι ενθουσιασμένη που θα φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ».