Η σπουδαία ηθοποιός, Τζίλιαν Άντερσον, επενδύει στο ποδόσφαιρο γυναικών

Η πασίγνωστη ηθοποιός Τζίλιαν Άντερσον, που έχει ξεχωρίσει μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις σειρές Sex Education και The X-Files, έκανε ένα άνοιγμα και στον αθλητισμό επενδύοντας στον όμιλο Crux Football, που ασχολείται αποκλειστικά με ποδόσφαιρο γυναικών.

Η Crux Football είναι ένα επενδυτικό σχήμα ποδοσφαιρικών ομάδων, στον οποίο ανήκει η γαλλική Μονπελιέ καθώς και μερίδιο της Ρόσενγκαρντ, η οποία μετρά 14 τίτλους στο πρωτάθλημα Σουηδίας. Στο επενδυτικό αυτό σχήμα συμμετέχουν επίσης εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και των επιχειρήσεων, όπως η πρώην διεθνής παίκτρια των ΗΠΑ Τζούλι Φάουντι και η Άμπι Ούαμπακ.

Η είδηση για τη συγκεκριμένη ενέργεια της Τζίλιαν Άντερσον επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον επενδυτικό όμιλο, που στη σχετική του ανακοίνωση είπε χαρακτηριστικά:

«Σε κάθε μας συζήτηση, η Τζίλιαν μοιράστηκε τη βαθιά της δέσμευση για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και τη στέρεη πίστη της στη δύναμη της αφήγησης για την αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων».

Πέρα από την πρόσφατη επιχειρηματική της δραστηριότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών, η Αμερικανίδα ηθοποιός ανέκαθεν χρησιμοποιούσε την επιρροή και το βημα της με σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών. Υποστηρίζει ενεργά την παρουσία και την εξέλιξη των γυναικών σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, από τη βιομηχανία του θεάματος και τη σκηνοθεσία μέχρι τον αθλητισμό.